LG jest już gotowe na DVB-T2 - zobacz, co musisz wiedzieć o nowym standardzie

DVB-T2 to standard nadawania telewizji naziemnej, który zostanie wdrożony w Polsce 30 czerwca 2022 roku. W jaki sposób możesz zagwarantować sobie jego bezproblemowy odbiór? Czym różni się od używanego dotychczas DVB-T?

Czym jest DVB-T2?

DVB-T2 to skrót od angielskich słów Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation. Oznacza on standard nadawania dla naziemnej telewizji cyfrowej. Jest to następca powszechnego dzisiaj DVB-T, który od 2013 roku jest jedynym standardem nadawania i zakończył epokę transmisji analogowych. DVB-T2 to jego druga generacja, pozbawiona ograniczeń poprzedniego, czyli możliwości przesyłania obrazu w rozdzielczości maksymalnie 1080p (Full HD). Został w niej zastosowany wydajniejszy mechanizm kompresji danych - HEVC H.265. HEVC (High Efficiency Video Coding) w tej wersji umożliwia dwukrotnie większą kompresję obrazu bez utraty jego jakości, co wiąże się z o połowę mniejszym wykorzystaniem pasma, niż w przypadku DVB-T, ponadto wspiera rozdzielczości do 8192×4320 pikseli. Przekładając to na język praktyczny – umożliwia odbiór obrazu w rozdzielczościach 2K i 4K oraz przesyłanie danych do 40Mb/s. Dla porównania – DVB-T to tylko 24,88 Mb/s.

Nowy standard nadawania wymaga odpowiednio dostosowanego odbiornika. Część producentów, już od dłuższego czasu instaluje komponenty zgodne z nowym standardem. Przykładowo w przypadku LG, DVB-T2 jest dostępne na wszystkich telewizorach NanoCell i OLED (z linii 2020, 2019 i 2018).

Kiedy i dlaczego DVB-T2 stanie się standardem?

31 lipca 2019 roku Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało aktualizację „Krajowego Planu Działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce”. Jak brzmi oficjalne wyjaśnienie wprowadzenia jej w życie:

„Umożliwi realizację obowiązków nałożonych na Państwa Członkowskie UE przez Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie udostępnienia pasma 700 MHz, zapewniając obywatelom dostęp do nowoczesnych usług w oparciu o szybkie mobilne sieci szerokopasmowe jak i nowych usług i jakości Naziemnej Telewizji Cyfrowej, dzięki planowanej zmianie standardu nadawania oraz zwiększeniu liczby multipleksów.”

Termin wprowadzenia DVB-T2 ustalono na 30 czerwca 2022 roku, jednak w naszym kraju już wcześniej przeprowadzano jego testy. Po raz pierwszy w Warszawie, gdzie na kanale 29 (538 MHz) prowadzono emisję testową, mającą na celu sprawdzenie funkcjonalności. Test zakończono 4 lipca 2013 roku. Kolejny odbył się dwa lata później i trwał od 3 do 31 lipca. Przeprowadzono test emisji DVB-T2 4K z kompresją HEVC na kanale 7 (191,50 MHz), a miejscem testu było RTCN Warszawa/Raszyn. Trzeci i ostatni jak dotąd test miał miejsce w 2016 roku. Od lutego do listopada emitowano sygnał na kanale 36 (594 MHz).

A dlaczego DBV-T2 stanie się standardem? Odpowiedź jest prosta: z powodu rozwoju technologii i upowszechniania się telewizorów 4K. To właśnie DVB-T2 (a konkretnie - zastosowany w standardzie HEVC H.265) gwarantuje przesył dźwięku i obrazu w najwyższych możliwych jakościach, co wpływa na komfort związany z oglądaniem treści. Tak, jak niegdyś telewizory czarno-białe zostały wyparte przez kolorowe, tak obecnie Full HD będzie wypierane przez 4K. I co warto dodać: wraz z DVB-T odejdzie także złącze SCART, zastąpione przez zapewniające wydajniejszy transfer danych HDMI.

Jak sprawdzić czy telewizor obsługuje DVB-T2?

Trudno w tej chwili powiedzieć, jak obecnie wygląda rynek sprzedażowy urządzeń z DVB-T2, ponieważ cecha ta szczegółowo nie była mierzona. Przeglądając rynek, łatwo dojść do wniosku, że problem ten prawie już nie istnieje. Ponownie za przykład mogą posłużyć nam serie NanoCell i OLED od LG. Południowokoreański producent zaczął implementować obsługę tego standardu już parę lat temu - choć nie we wszystkich seriach został on wprowadzony w tym samym czasie. Jednak wszystkie modele telewizorów LG od roku 2018 zaczynając, posiadają dla niego wsparcie. Co więcej - również większość starszych modeli może być z nim kompatybilna, dlatego nie będą musiały korzystać żadnych tunerów zewnętrznych do odbioru tego standardu. Warto podkreślić, że nie tylko wszystkie obecnie znajdujące się w sprzedaży telewizory LG wspierają standard UKE, ale i sam producent deklaruje, że będą go mieć również przyszłe linie i modele. Dlatego kupując telewizor LG z linii przewidzianej na ten lub przyszły rok, mamy stuprocentową pewność obsługi DVB-T2. Więcej ostrożności powinniśmy zachować decydując się na oferty b-brandów i starsze linie produktowe innych producentów.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy używany przez Ciebie telewizor posiada wsparcie dla tego standardu, najprostszym wyjściem jest zajrzenie do jego instrukcji, ewentualnie sprawdzenie tej informacji na stronie producenta. Niestety telewizory DVB-T2, nie posiadają żadnych cech zewnętrznych pozwalających na szybszą weryfikację tego parametru.

Czy trzeba zmienić telewizor, jeśli nie obsługuje DVB-T2?

Problem ten dotyczy nie tylko starszych telewizorów. W przypadku tańszych marek, zakup nowego odbiornika TV nie musi oznaczać, że jest on zgodny ze standardem DVB-T2. Jeśli okaże się, że Twój telewizor nie obsługuje DVB-T2, są dwa wyjścia. Pierwsze – zakup nowego telewizora. Drugie – nabycie zewnętrznego tunera. To drugie rozwiązanie jest oczywiście znacznie tańsze, ponieważ tunery można nabyć już w cenie ok. 100 zł. Aby podłączyć tuner, musisz mieć w telewizorze wejście HDMI. Niektóre tunery umożliwiają wykorzystanie złącza SCART, ale takich modeli jest zdecydowanie mniej. Ponadto starsze złącze nie zapewni pełnej jakości transmisji oferowanej przez nowy standard.

Montaż tunera nie jest skomplikowanym procesem - podpinamy go jednym kablem do telewizora, zaś kabel antenowy z telewizora przełączamy do niego. I to wszystko. Należy pamiętać, że tuner zajmuje dodatkowe miejsce, zwiększa także ilość kabli wokół telewizora, a kanały zmieniamy pilotem do tunera, a nie telewizora. Dlatego choć tanie, nie jest to wygodne rozwiązanie. Zdecydowanie rekomendujemy inwestycję w sprzęt wyposażony we wbudowany tuner, jak na przykład wspomniane telewizory LG NanoCell i OLED. Wyższa cena zostanie zrekompensowana przez większą wygodę, maksymalną jakość i gwarancję kompatybilności przez długie lata.

Co zyskamy w przyszłości dzięki nowemu standardowi?

Nowy standard to bardzo pozytywne zmiany dla każdego telewidza - możliwość odbioru obrazu w rozdzielczościach 2K i 4K znacząco przekłada się na komfort oglądania audycji telewizyjnych, transmisji sportowych czy filmów. A dla nadawców DVB-T2 oznacza możliwość umieszczenia w jednej sieci większej liczby kanałów telewizyjnych, ponieważ przy jego zastosowaniu potrzebują mniejszej ilości częstotliwości nadawania.

DVB-T2 to nadchodzący standard, który będzie obowiązywał przez kolejne lata. Choć zostanie wprowadzony dopiero w roku 2022, warto podkreślić fakt, że urządzenia LG już są na niego gotowe. Dlatego nie warto czekać z zapewnieniem sobie telewizora obsługującego DVB-T2 do ostatniej chwili, tylko pomyśleć o jego nabyciu jeszcze w tym roku.