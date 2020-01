LG pokaże rozwijane ekrany na CES 2020

Na ubiegłorocznych targach CES LG pokazało zwijane telewizory OLED. I w sumie od tego czas sprawa ucichła. W tym roku temat powraca.

Rok temu LG zaprezentowało zwijany OLED TV 65R9, który wzbudził spore zainteresowanie. Producent nie poszedł jednak za ciosem i nie wprowadził swojego rozwiązania na rynek. W międzyczasie zaprezentował natomiast kilka produktów z linii Cinematic Sound OLED, które mają wbudowane w wyświetlacze głośniki. Jeden z nich to 77-calowy Film Cinematic Sound & Wallpaper OLED, pokazujący obraz w jakości UHD i wieszany na ścianie jak tapeta. Inny to 88" Cinematic Sound OLED z rozdzielczością 8K i systemem dźwięku 11.2, mamy także 65-calowy Roll-Down OLED.

Na CES 2020 producent zaprezentuje 55" wyświetlacz OLED, przeznaczony do montażu ściennego, a który ma zapewniać kinowe wrażenia. Inna zapowiedź to 65" ekran, który można rozwijać, dopasowując jego wielkość do dostępnej przestrzeni. Pojawią się także dedykowane samochodom ekrany OLED - w tym kompletne zestawy czterech wyświetlaczy, składające z głównego, 14-calowego centrum informacyjnego 12,3", drugiego panelu 12,3", przeznaczonego dla pasażera oraz 12,8-calowego kontrolnego. Będą one pokryte specjalnym szkłem. Kolejna zapowiedź to wielowarstwowy POLED 12,3" (tak "POLED", nie "OLED"), przeznaczony do wyświetlania informacji w czasie rzeczywistym. Ponadto można spodziewać się rolowanego ekranu samochodowego 12,8". Przeznaczony jest do montażu w dowolnym miejscu w samochodzie i ma posłużyć rozrywce pasażerów.

LG pokaże także na targach CES 2020 kilka wyświetlaczy dla biur, przestrzeni handlowych, itp. Jednym z nich będzie transparentny OLED 55" - przezroczystość 40%, innym - 86-calowy ekran dotykowy ze wsparciem dla rysików.