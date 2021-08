LG pracuje nad 6G. Jakie zrobili postępy?

Jeszcze tylko nieliczne smartfony są w stanie obsłużyć sieć nowej technologii - 5G, ale LG już rozpoczęło prace nad 6G.

Smartfony 5G obecnie stają się normą, ale dalej nie są standardem. Z pewnością można powiedzieć, że zanim to nastąpi, minie jeszcze kilka lat.

W międzyczasie praca nad 6G już się rozpoczęła i wydaje się, że postępuje dość szybko. To dlatego, że LG ogłosił, że udało im się nadawać 6G w zupełnie nowej odległości - rekord to 100m.

Tak, nikt się nie pomylił, 100 m - było to do przewidzenia na tym etapie rozwoju. Problem polega na tym, że zasięg częstotliwości THz, których ma używać 6G jest ograniczony i ma tendencję do utraty mocy podczas przechodzenia przez anteny.

Oczywistym rozwiązaniem problemu byłoby zbudować większą liczbę wież komórkowych, ale to niekoniecznie może być wykonalne (nie wspominając o kosztach takiej operacji). Dlatego LG współpracuje z Fraunhofer Heinrich Hertz Institute i Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics, aby stworzyć wzmacniacze, które mogą lepiej celować i kierować sygnał bezprzewodowy taki jak ten.

Należy pamiętać, że 6G nie pojawi się w najbliższym czasie, ale gdy zostanie wprowadzone, powinno być o wiele bardziej imponujące - przynajmniej taka jest nadzieja.

Źródło: ubergizmo.com