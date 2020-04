LG prezentuje minimalistyczny desing smartfonów z aparatem "Raindrop"

LG pokazało dzisiaj światu nowy, niezwykle minimalistyczny design dla nachodzącego, nienazwanego jeszcze smartfona. Nowością jest rozmieszczenie obiektywów w stylu nazwanym "Raindrop".

Czym jest "Raindrop"? Jak pokazują to grafiki zaprezentowane przez LG Electronics, mamy tu "krople deszczu" - duży obiektyw, dwa średnie i jedna mniejsza dioda LED. Główny obiektyw wystaje z obudowy, podczas gdy dwa pozostałe przykrywa chroniąca cały tył powłoka ze szkła. Zaletą tego rozwiązania ma być wrażenie lepszego uporządkowania tylnej części urządzenia oraz bardziej estetyczny widok. Zmiany dotyczą również przodu - mamy tu 3D Arc Design. To rozwiązanie to z kolei symetryczne, zaokrąglone narożniki wyświetlacza, dzięki czemu ekran wydaje się nieco "podniesiony".

Jak zapowiada wiceprezes LG, Cha Yong-duk, nowy design zapowiada przyszłą linię smartfonów producenta i będzie zastosowany w nadchodzących modelach, co obejmuje również flagowce. Warto zauważyć, że nowy design wyświetlacza przypomina ten, którego użyto w modelu LG G8X Dual Screen. Niestety, wraz z jego zaprezentowaniem nie zdradzono, który model producenta otrzyma go jako pierwszy. Pozostaje więc śledzić kolejne doniesienia.

Źródło: Neowin