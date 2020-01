LG prezentuje telewizory "Real 8K"

LG jest jednym z producentów, którzy pojawią się na targach CES 2020. Już teraz zapowiada zaprezentowanie tam telewizorów z "prawdziwym 8K". Kosztują majątek.

LG zaprezentuje na CES 2020 dokładnie 8 modeli "Real 8K". Będą mieć wyświetlacze OLED o przekątnych wynoszących 65 i 77". Telewizory te dołączą do zaprezentowanych uprzednio propozycji 75 i 88". Ta druga to telewizor LG 88ZN (zdjęcie powyżej). Kosztuje on - bagatela - 29,999 USD, czyli ponad 114 tysięcy złotych. Zapowiadane modele mają być mniejsze, jednak nie należy się spodziewać cen poniżej 10 tysięcy dolarów - i to w optymistycznym wariancie. Jeśli ktoś chce mieć koniecznie 8K, może nabyć telewizor z nieco tańszej linii NanoCell - są tam modele od 65 do 75". A co wiemy o "Real 8K"?

Przede wszystkim to, że mamy do czynienia z ładną nazwą marketingową - telewizory 8K innych producentów także oferują jakość 8K. Nowe modele LG będą używać procesorów alpha9 trzeciej generacji, co pozwoli osiągnąć 8K - poprzednia generacja alpha9 doskonale nadaje się natomiast do 4K UHD. W telewizorach ma zostać zastosowana zaawansowana SI, która posłuży do optymalizacji zarówno obrazu, jak i dźwięku. Jak podaje LG, Sztuczna Inteligencja ma korzystać z możliwości dawanych przez uczenie maszynowe, dzięki czemu będzie perfekcyjnie dopasowywać ustawienia do emitowanej treści oraz przyzwyczajeń użytkownika. A za ile to wszystko? Tego dowiemy się już za kilka dni, jednak na telewizory te stać będzie niewiele osób.