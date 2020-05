LG przedstawia nowe telewizory OLED na rok 2020

LG wprowadza na polski rynek modele GX Gallery oraz CX. Oba telewizory OLED wyróżniają unikalne cechy.

GX Gallery to telewizor OLED, który przylega do ściany niczym obraz. Ma niecałe 2 centymetry grubości, a upakowanie na takiej niewielkie przestrzeni wszystkich podzespołów było możliwe dzięki nie wymagającej dodatkowego podświetlenia matrycy. Ciekawie rozwiązano kwestię uchwytu do powieszenia modelu LG OLED GX - został on zaprojektowany jako wnęka w jego obudowie. Druga nowość to mający 48 cali OLED CX. Oba wyposażono w procesory α (Alpha) 9 Gen 3 (III generacji). Ma on technologię rozpoznawania gatunków treści, przypisując je do jednej z czterech kategorii: Standardowa, Film, Sport oraz Animacja. Dla każdej dobiera inne, optymalne ustawienia obrazu oraz dźwięku.

LG OLED GX Gallery

Telewizory z linii LG OLED są przyjazne graczom. Cechuje je input lag na poziomie 13 ms, a czas reakcji matrycy wynosi 1 ms. Zastosowano w nich tryb HGiG (odpowiednik HDR w filmach), co ma zapewnić optymalną ostrość oraz oddanie kolorów. Mają certyfikat G-Sync firmy NVIDA, wyposażono je w interfejs HDMI 2.1 - dzięki temu możliwe jest wyświetlanie treści 4K 120 fps. Ponadto wprowadzono w tych modelach redukcję światła niebieskiego. Poza tymi znanymi funkcjami pojawia się całkowicie nowa - Dolby Vision IQ. Na czym polega? Dostosowuje parametry wyświetlanych treści do warunków panujących w pomieszczeniu, zwiększając przyjemność z oglądania treści. Inna nowość to tryb Sport Alert - umożliwia wyświetlanie informacji o drużynie sportowej. W chwili obecnej możliwy jest wybór 20 zespołów z listy obejmującej 14 lig. Ponadto pojawiają się informacje o terminach rozrgrywek i wynikach.

LG OLED CX

Telewizory LG OLED mogą być kierowane komendami głosowymi, a także wchodzić w skład Internetu Rzeczy. Ich sterowanie odbywa się wówczas w panelu Home Dashboard.

Uwaga - osoby kupujące telewizor LG OLED z linii 2020 w przedsprzedaży otrzymają konsolę Xbox One X 1TB z dwoma kontrolerami oraz grą Forza Horizon 4 z dodatkiem LEGO Speed Champions. Promocja trwa od 31 maja lub do wyczerpania zapasów.