LG przypomniało sobie o Androidzie 11. Mamy mapę drogową aktualizacji

Większość producentów kończy już proces aktualizacji do Androida 11 i udostępnia nowe oprogramowanie na tanie urządzenie. W tym samym czasie LG udostępnia dopiero mapę drogową, w której informuje, kiedy poszczególne urządzenia otrzymają nowe oprogramowanie.

LG pobiło własne rekordy. Firma nigdy nie śpieszyła się z udostępnianiem aktualizacji do nowych wersji Androida, ale nigdy nie trwało to tak długo, jak w przypadku Androida 11. Google chwali się, że proces aktualizacji do tej wersji zielonego robocika jest najszybszy w historii, ale LG skutecznie zaniża statystyki.

LG Velvet z Dual Screen

Producent za nic ma aktualizację do Androida 11. Na horyzoncie jest już kolejne duże wydanie - Android 12, a LG przez ostatnie pół roku zaktualizowało jedynie dwa modele - LG Velvet oraz LG V60 i to tylko na wybranych rynkach.

Niemiecki oddział LG "pochwalił się" właśnie mapą drogową aktualizacji do Androida 11. Konkurencja podobne informacje udostępniła w okolicach września 2020 roku.

Z mapy drogowej wynika, że LG zaktualizuje do Androida 11 zaledwie 7 modeli.

Poniżej lista z datą przewidywanego wprowadzenia aktualizacji:

LG Velvet 5G - do końca kwietnia 2021

LG G8X - do końca drugiego kwartału 2021

LG Velvet 4G - do końca trzeciego kwartału 2021

LG G8S - do końca trzeciego kwartału 2021

LG Wing - do końca czwartego kwartału 2021

LG K52 - do końca czwartego kwartału 2021

LG K42 - do końca czwartego kwartału 2021

Jak widać na liście powyżej LG nie śpieszy się z aktualizacją do Androida 11. Część urządzenie otrzyma oprogramowanie w momencie, gdy flagowce i średniaki konkurencji będą już aktualizowane do Androida 12.

Źródło: gsmarena.com