LG rejestruje nazwy dla wyświetlaczy do przyszłych smartfonów i telewizorów

Wraz z rozwijająca się technologią ewoluują także nazwy. LG szykuje nowe nazewnictwo dla swoich matryc.

LG stworzyło cztery nowe znaki towarowe dla wyświetlaczy różnego typu, które w niedalekiej przyszłości zostaną wykorzystanie w smartfonach, telewizorach oraz monitorach komputerowych. Matryce same w sobie nie są odkrywcze i nadal korzystają z dostępnych technologii - LCD z podświetleniem LED oraz OLED.

Producenci wyświetlaczy z gigantami takimi, jak LG oraz Samsung stale rozwiajają nowe technologie produkcji matryc, które pozwalają zaoferować jeszcze lepszą jakość obrazu najczęściej przy coraz niższym koście produkcji. Wszystko wskazuje na to, że LG zamierza wywołać małą rewolucję na rynku matryc i nie chodzi tu tylko i wyłącznie o modne ostatnimi czasy elastyczne wyświetlacze.

Ostatniego dnia stycznia 2020 roku LG Electronics zgłosiło cztery nowe znaki towarowe do EUIPO (Urzędu Własności Intelektualnej Unii Europejskiej). Taka informacja pozwala przewidzieć, że w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych matryc od LG, które zaoferują nowe nazewnictwo. Oto one.

LG MOLED i PELED

Powyższe znaki towarowe dotyczyć mają istniejących już matryc LED i OLED. Opis dołączony do wniosku patentowego nie przedstawia szczegółów. MOLED może oznaczać specyficzny wariant ekranu OLED przeznaczony do urządzeń mobilnych, gdzie szczególnie ważna jest wysoka jasność maksymalna oraz energooszczędność. Możliwe, że MOLED zastąpi stosowane obecnie matryce POLED.

PELED to z kolei nowy wariant prostszych matryc z podświetleniem LED. Rozwiązanie to prawdopodobnie znajdzie się w nowych monitorach komputerowych oraz telewizorach z niższych segmentów cenowych. W chwili obecnej nie wiemy co mogą oznaczać litery PE, które zostały zawarte w nazwie.

LG micLED i i-LED

Nazwa micLED od razu przywołuje na myśl technologię MicroLED od Samsunga. Możliwe, że micLED to rozwiązanie konkurencyjne dla Samsungowego MicroLED. Oznaczałoby to, że matryca wykonana jest w technologii podobnej do OLED, ale bez wykorzystania materiału organicznego.

i-LED to kolejna nazwa opisująca telewizory korzystają z diód LED. W tym przypadku literka i to nic innego, jak skrót od intelligent.

