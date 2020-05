LG rejestruje nowe telefony - aż 13 modeli

LG nie może przebić się do pierwszej ligi producentów smartfonów, dlatego skupia swoje siły w sektorze średniaków. Producent zarejestrował aż trzynaście nowych modeli z serii Q.

Jak podaje My LG Phones, południowokoreańska firma złożyła w KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) dokumenty zastrzegające nazwy trzynastu urządzeń. Sklasyfikowane zostały cyfrą 9, co wskazuje na smartfony. Każdy ma w nazwie Q - oznacza to rodzinę średniaków. Ich nazwy to kolejno: Q31, Q32, Q33, Q51, Q51S, Q52, Q53, Q61, Q62, Q63, Q91, Q92 oraz Q93. Pogłoski donoszą, że nieobecny tu Q30 ma być mocniejszym od nich modelem i stanie się następcą LG K10 na globalnym rynku. Niestety - wraz z nazwami nie zostały podane żadne dane związane ze specyfikacją (z jednym wyjątkiem), ani też datą premier. Jednak ich zgłoszenie oznacza, że można się spodziewać takich informacji w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

Wspomniany wyjątek to Q51, który został zapowiedziany w lutym. Wiemy dzięki temu, że procesor telefonu to Mediatek Helio P22 z 3 GB RAM oraz wyświetlaczem 6,5", który Pokazuje obraz w jakości 720p. Urządzenia zasila bateria o pojemności 4000 mAh. Data premiery oraz sugerowana przez LG cena są na razie nieznane.

