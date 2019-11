LG szaleje - V20 z aktualizacją do Androida 9, G8 otrzyma Androida 10

LG postanowiło udostępnić zaległe aktualizację oprogramowania. Przy okazji obiecano, że G8 zostanie zaktualizowany do Androida 10.

Jak wszyscy dobrze wiemy dział mobilny firmy LG przynosi ostatnimi czasy tylko i wyłącznie straty. Koreańczycy potrafią zaprojektować bardzo ciekawe smartfony, ale problemem jest marketing, dostępność urządzeń na wybranych rynkach, cena oraz co najważniejsze bardzo słabe wsparcie posprzedażowe. Koreańczycy nigdy nie byli firmą, która prześcigała się z konkurencją w udostępnianiu aktualizacji do najnowszego Androida. LG zawsze pozostawało w tyle, a użytkownicy musieli uzbroić się w cierpliwość i być dobrej myśli, że aktualizacja w ogóle zostanie udostępniona.

Źródło: LG

Wydaje się, że LG postanawia nieco zmienić sposób działania. Po tym, jak LG G6 dopiero niedawno otrzymał aktualizację do Androida 9.0 Pie podobne oprogramowanie zostało udostępnione dla LG V20. Urządzenie to zadebiutowało na rynku z Androidem 7.0 Nougat, po czym otrzymało aktualizację do Androida 8.0 Oreo, co nastąpiło dopiero we wrześniu 2018 roku, a teraz pierwsi użytkownicy raportują dostępność Androida 9.0 Pie.

W chwili obecnej najnowsze oprogramowanie dostępne jest na rodzimym Koreańskim rynku. Wśród nowości znalazło się miejsce dla Cyfrowej Równowagi oraz nawigacji za pomocą gestów.

Razem z aktualizacją do Androida 9.0 Pie dla LG V20, producent potwierdził również, że pracuje nad aktualizacją do Androida 10 dla LG G8 ThinQ czyli jednego z tegorocznych flagowców. W chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji takich, jak przewidywana data udostępnienia aktualizacji, ale wszyscy zainteresowani mogą zapisać się do beta testów Androida 10 na swoich urządzeniach. Aby to wykonać należy udać się do aplikacji Quick Help. Po zarejestrowaniu się stosowna aktualizacja powinna pojawić się w systemie OTA.

Źródło: xda-developers.com