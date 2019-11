LG szykuje się do premiery składanego smartfona z elastycznym ekranem

Urządzenie może posiadać ekran w rozmiarze typowym dla tabletów oraz dwa tylne aparaty fotograficzne.

Składany smartfon od LG ma mieć budowę bardzo podobną do tej znanej z Galaxy Fold. Cechą charakterystyczną urządzenia ma być składany ekran umieszczony w środku.

LG przygotowuje się do premiery pierwszego prawdziwego składanego smartfona. Przypominamy, że producent ten w portfolio ma już urządzenia ze składanymi ekranami, które nawet dostępne są w polskiej dystrybucji. Są to jednak klasyczne telefony z dodatkowym modułem w formie pokrowca, który dodaje do urządzenia drugi wyświetlacz. Nie ma mowy o zastosowaniu elastycznego panelu lub innych funkcji znanych z Galaxy Fold i Mate X. Wszystko wskazuje na to, że LG nie poddaje się i po niecałym roku od premiery pierwszych składanych urządzeń Samsunga i Huawei'a zamierza zaprezentować nowego składanego smartfona.

Patent odnoszący się do tego urządzenia pojawił się na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) ujawniając przy okazji czego możemy spodziewać się po nowym smartfonie z Korei. Składany telefon od LG może zadebiutować z podwójnymi wyświetlaczami. Bazą całej konstrukcji będzie elastyczny ekran o wielkości typowej dla tabletów, który składa się do wewnątrz, aby przełączać urządzenia między trybem tabletu oraz trybem telefonu. Wyświetlacz ma mieć dosyć grube ramki z zaokrąglonymi narożnikami. Będą one symetryczne na wszystkich czterech bokach.

Składane urządzenie od LG wydaje się bardzo podobne do Galaxy Fold, ale nie zabrakło różnic, które stają się widoczne dopiero po zamknięciu całej konstrukcji. Smartfon od LG może mieć zewnętrzny ekran z imponującym stosunkiem ekranu do obudowy. Dodatkowo na tylnym panelu umieszczono podwójną konfigurację aparatów ustawioną pionowo. Element ten bardzo przypomina aparat w iPhone'ie X oraz Xs i Xs Max.

Smartfon od LG po złożeniu wydaje się być szerszy i bardziej kwadratowy w porównaniu do współczesnych smartfonów.

Na jednej z krawędzi urządzenia umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania. Dolna krawędzi mieści port USB Typu C służący do ładowania oraz podłączania urządzeń peryferyjnych. W chwili obecnej nie znamy szczegółów dotyczących przedniej kamerki do selfie, gniazda słuchawkowego oraz skanera odcisków linii papilarnych. Bardzo prawdopodobne, że LG zrezygnuje z Jack'a, a czytnik linii papilarnych umieszczony zostanie w wyświetlaczach.

Więcej informacji na temat składanego smartfona od LG powinno pojawić się już wkrótce. Urządzenie może zadebiutować na targach MWC 2020 w Barcelonie już na początku przyszłego roku.

Nie wiemy jeszcze, jakie podzespoły znajdą się w obudowie, ale prawdopodobnie będzie to urządzenie z najwyższej półki cenowej. Oczekujemy procesora Qualcomm Snapdragon 865 oraz wielu gigabajtów pamięci operacyjnej i masowej.

