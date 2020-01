LG udostępni system Android 10 dla dziewięciu swoich urządzeń

Posiadacze smartfonów LG na pewno zainteresują się informacją, że lista aktualizacji obejmuje aż 9 urządzeń. Poprzednia liczyła zaledwie dwie sztuki. Jakie nowe do niej doszły?

LG rzadko kiedy przesyła aktualizacje firmware do swoich starszych urządzeń, ale pracuje nad tym, aby zmienić ten stan rzeczy. Android 10 został już rozesłany do dwóch smartfonów - G8 ThinQ oraz V50 ThinQ 5G. Dzisiaj włoski oddział producenta przesłał informację prasową, w której informuje o planach przesłania tego systemu (wraz z autorską nakładką UX 9.0) do łącznie dziewięciu modeli. Ma to nastąpić w 2020 roku. Pierwsze smartfony otrzymają go już w lutym, ostatnie - w czwartym kwartale. Plan aktualizacji prezentuje się następująco:

LG V50 ThinQ - luty 2020 r

LG G8X - drugi kwartał 2020 r

LG G7, G8S i V40 - trzeci kwartał 2020 r

LG K50S, K40S, K50 i Q60 - czwarty kwartał 2020 r

Miło, że producent nie zapomniał o swoich starszych modelach, a zarazem szkoda, że posiadacze czterech z nich będą musieli czekać aż do ostatniego kwartału bieżącego roku, aby cieszyć się tym, co inni otrzymają znacznie wcześniej - lub już mają. Tu warto przypomnieć, że ubiegłym roku zaskoczył wszystkich, umożliwiając aktualizację V20, które zadebiutowało z systemem Android 7, najpierw do wersji 8, a w końcu do 9. Być może podobne niespodzianki czekają nas także w tym roku.