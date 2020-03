LG zamyka jedną ze swoich fabryk. Zgadniecie, dlaczego?

Fabryka LG znajduje się w południowokoreańskim mieście Gumi. W niedzielę została zamknięta na czas nieokreślony.

LG Innotek zdecydował się na zamknięcie swojej fabryki z powodu epidemii koronawirusa. Na miejscu ma zostać przeprowadzona dokładna dezynfekcja, a gdy po niej okaże się, że na terenie nie ma żadnych szkodników groźnych dla ludzkiego życia, produkcja będzie mogła zostać podjęta ponownie. Co warto podkreślić - może mieć to wpływ na globalną sprzedaż smartfonów Samsunga. Dlaczego? To właśnie w Gumi produkowane są podzespoły i elementy do najnowszych flagowców producenta, czyli Galaxy Z Flip oraz Samsung Galaxy S20. LG Innotek jest również głównym dostawcą modułów aparatów dla Apple, która korzysta z nich w różnych modelach iPhone.

LG nie zamyka swojej fabryki "na wszelki wypadek" - u jednej z pracujących tam osób wykryto koronawirusa. Ponadto miasto Gumi znajduje się w tej samej prowincji, co miasto Daego, w którym wykryto najwięcej przypadków koronawirusa w Korei Południowej. W ten sposób zwiększa się liczba miejsc, które przestały pracować ze względu na zagrożenie epidemią, a Samsung i Apple muszą ponownie zrewidować swoje prognozy sprzedażowe i produkcyjne.

