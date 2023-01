LG zaprezentowało lodówkę na miarę XXI wieku. Zmienia kolory obudowy, uwierzysz?

Zmienia kolory, gra i… mam nadzieję, że również chłodzi! Nowa lodówka od LG zaskakuje pomysłowością i niebanalnym konceptem.

Spis treści

Wczoraj, podczas tegorocznych targów CES 2023, marka LG zaprezentowała swój nowy produkt – odświeżoną odsłonę wyjątkowej lodówki. Na czym polega jej nietuzinkowość? Model ten potrafi zmieniać kolor obudowy, dzięki czemu w prosty sposób możemy odświeżyć wnętrze i dopasować wygląd tego największego z kuchennych urządzeń AGD do aktualnych preferencji.

Lodówka z funkcją MoodUP oferuje teraz Kolor Pantone roku 2023, czyli Viva Magenta. To doskonały przykład wygody i możliwości personalizacji innowacyjnych urządzeń LG ThinQ UP. Zamierzamy nadal tworzyć zaawansowane rozwiązania lifestyle’owe, które zapewniają klientom różnorodne wrażenia i niespotykane wcześniej możliwości dodawania nowych funkcji smart

– powiedział Lyu Jae-cheol, prezes LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

Kuchnia w odcieniu Viva Magenta? Czemu nie!

Czym jest Viva Magenta? To kolor roku 2023 wg Pantone. To odważna karmazynowa czerwień, która świetnie będzie wyglądać we wnętrzach urządzonych w różnych stylach. Z taką lodówką w prosty sposób można odmienić każdą kuchnię. Jest jeden warunek – trzeba ten sprzęt mieć. A, jak to bywa z nowinkami, zakup zwykle wiąże się ze sporym kosztem.

Zobacz również:

Wyjątkową lodówkę z funkcją MoodUP świat zobaczył po raz pierwszy na targach IFA 2022. Teraz nowinka technologiczna powróciła w nowej wersji kolorystycznej, dzięki bliskiej współpracy LG z Pantone Color Institute. Gdy funkcja związana z możliwością wyboru kolorów obudowy jest wyłączona, urządzenie wygląda jak typowe, eleganckie AGD, wykończone kombinacją kolorów Lux Gray i Lux White. To właśnie wspomniana funkcja oferuje użytkownikom zróżnicowaną gamę dynamicznie zmieniających się kolorów. Górny panel drzwi lodówki może zaprezentować nam teraz aż 23 eleganckie opcje kolorystyczne. Użytkownicy 4-drzwiowego modelu z drzwiami typu french door mogą dowolnie łączyć i dopasowywać barwy. Z wyliczeń producenta wynika, że daje to ponad 190 tysięcy możliwych kombinacji. Wystarczy sparować lodówkę ze smartfonem za pomocą intuicyjnej aplikacji LG ThinQ.

Szafa grająca? Nie, to lodówka!

Barwne panele na froncie urządzenia to niejedyne atuty tej lodówki. Ma ona bowiem również wbudowany głośnik Bluetooth. Wystarczy połączyć go ze smartfonem, tabletem lub laptopem, by słuchać ulubionej muzyki. Utwory można odtwarzać z aplikacji albo z playlisty Music Collection w aplikacji ThinQ. To nie koniec – w tym czasie barwne panele LED zmieniają kolory w rytm wydobywających się z głośnika dźwięków. Nie za dużo funkcji w jednej lodówce? Pozostaje mieć nadzieję, że oprócz tych wszystkich ciekawych funkcji lodówka ta ma również funkcję chłodzenia. Muszę jednak przyznać, że osobiście chętnie postawiłabym taki nowoczesny sprzęt w swojej kuchni.

Polecamy też: Nareszcie coś ładnego – LG prezentuje klimatyzator, na który aż chce się patrzeć