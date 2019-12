LG zaprezentuje kolejnego składanego smartfona

LG na dobre dołącza do wyścigu. Producent zamierza wyprodukować składane urządzenie, które przypominać będzie Huawei Mate X.

LG Electronics posiada dział mobilny, który zajmuje się produkcją smartfonów. Pomimo rokrocznych strat Koreańczycy nie poddają się i ciągle dokładając do interesu produkują nowe smartfony. Co ciekawe większość modeli to świetne i przemyślane smartfony, które nie sprzedają się ze względu na słaby marketing oraz wysokie ceny startowe. Na targach MWC 2019 w Barcelonie LG było jedynym z producentów, którzy zaprezentowali składane smartfony. W tym przypadku koreańskie przedsiębiorstswo nie pokazało telefonu z wyginanym ekranem, jak w Galaxy Fold lub Mate X. LG zaprezentowało klasycznego smartfona z doczepianym modułem Dual Screen, który pozwala zamienić telefon w składane urządzenie z dwoma sporymi, płaskimi wyświetlaczami.

Źródło: nl.letsgodigital.com

Rozwiązanie to przypadło do gustu wielu użytkownikom i redaktorom. LG projektując Dual Screen świadome było tego, że elastyczne ekrany nie są na tyle dopracowane, aby można było zastosować je w finalnym produkcie. Najnowsze informacje wskazują, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy kierownictwo LG zmieniło zdanie, a firma projektuje smartfona z elastycznym ekranem, który z wyglądu przypomina Mate'a X.

LG jest jednym z producentów, którzy nie boją się eksperymentować. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widzieliśmy wiele dziwacznych konstrukcji z logo LG na obudowie. Koreańczycy są w posiadaniu sporej ilości patentów, a także ogromnego zaplecza technologicznego, które pozwala im na produkcję innowacyjnych produktów. LG podobnie, jak Samsung jest jednym z największych producentów matryc na świecie.

Możliwe, że już niedługo LG wykorzysta zdobyte przez siebie doświadczenie, aby wyprodukować smartfona ze składanym, elastycznym ekranem typu OLED. Firma złożyła patent na wzór przemysłowy w Haskim Międzynarodowym Systemie Wzornictwa w maju 2019 roku. Dokumentacja pod tytułem "telefon komórkowy" została opublikowana 29 listopada 2019 roku.

Konstrukcja nowego smartfona bardzo przypomina Huawei'a Mate X. Podobnie wygląda również nowy składany smartfon od OPPO, który na razie został zaprezentowany jedynie w formie prototypu. Urządzenie od LG posiadać będzie ekran, który znajduje się zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenia, a także zachodzi na ramki. Prawa oraz górne krawędzie zostały zredukowane do minimum i są praktycznie nie widoczne.

W nieco grubszej ramce z lewej strony umieszczono aparaty. Urządzenie posiadać będzie co najmniej trzy obiektywy.

Boczna ramka z aparatami przymocowana jest do przedniej części obudowy, co odróżnia smartfon LG od Mate'a X.

Po złożeniu urządzenie wyróżnia się niewielką grubością. Na górnej części obudowy znajduje się przycisk zasilający, a także głośnik i mikrofon. Na dole umieszczono kolejny zestaw głośników i mikrofonów, a także port USB Typu C oraz gniazdo wyglądające, jak 3,5 mm Jack.

Pogłoski o wprowadzeniu przez LG prawdziwie składanego smartfona pojawiają się od 2018 roku. W październiku 2018 roku dyrektor generalny LG mobile ogłosił, że firma posiada składanego smartfona, który jest obecnie w fazie rozwoju. Dodatkowo producent podkreślił, że nie jest zainteresowany wprowadzeniem smartfona z elastycznym wyświetlaczem jako pierwszy.

Od tego czasu minął rok, a na rynku pojawił się Samsung Galaxy Fold oraz Huawei Mate X. Oba urządzenia są bardzo innowacyjne, ale również delikatne i awaryjne. Zarówno Koreańczycy, jak i Chińczycy mieli poważne problemy podczas wprowadzania swoich urządzeń do sprzedaży. Możliwe, że LG pokaże składanego smartfona na CES 2020 w Las Vegas lub MWC 2020 w Barcelonie.

Źródło: nl.letsgodigital.org