LG zaprezentuje składany smartfona na targach IFA 6 września

LG opublikowało wideo, które wskazuje, że firma zaprezentuje składany smartfon na targach IFA.

LG zamieściło filmik, który sugeruje, że koreańskie producent przywiezie na berlińskie targi IFA składany smartfon. Dziewiętnastosekundowe zaproszenie na targi IFA zostało opublikowane na YouTube. Widać na nim wyraźnie, że smartfon pod koniec składa się, co może wskazywać, że LG zamierza zaprezentować nowe urządzenie tego typu.

Źródło: LG

Na samym końcu na małym ekranie pojawia się informacja, ze konferencja prasowa odbędzie się o 10 czasu lokalnego 6 września.

Mamy nadzieje, że oznacza to, że firma LG zaprezentuje prawdziwego konkurenta dla Samsunga Galaxy Fold oraz Huawei Mate X. Przypominamy, że LG już na początku tego roku zaprezentowało własny sposób na składany telefon. Do flagowego modelu V50 ThinQ można dokupić pokrowiec, który spowoduje, że urządzenie posiadać będzie dwa wyświetlacze. Całość została zaprezentowana na targach MWC w Barcelonie.

LG V50 ThniQ z dołączonym drugim ekranem przypomina nieco konsolę do gier Nintendo 3DS, która również posiada dwa ekrany. Nie są one ze sobą w żaden sposób połączone. To ciekawe rozwiązanie, ale znacznie mniej interesujące od składanego ekranu, który po otwarciu jest jedną wielką taflą bez przecięcia na środku.

Pierwsze "prawdziwie" składane smartfony - Samsung Galaxy Fold oraz Huawei Mate X zostały opóźnione ze względu na problemy z konstrukcją składanego ekranu. Pierwsze urządzenia Samsunga dostarczone do dziennikarzy zostały uszkodzone już po kilku godzinach. Okazało się, że wierzchnia warstwa ekranu bardzo przypominająca folię ochronną była w rzeczywistości integralną częścią konstrukcji, a jej odklejenie powodowało uszkodzenie telefonu.

LG podobnie, jak Samsung jest wiodącym producentem telewizorów i matryc, a co za tym idzie ma dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii w tej dziedzinie. Z tego właśnie powodu przewidywaliśmy, że w końcu i LG pokusi się o stworzenie składanego smartfona. Bardzo prawdopodobne, że na targach IFA w Berlinie pokazane zostanie urządzenie przedprodukcyjne, które do sprzedaży trafi w późniejszym okresie czasu.

Być może LG w nowym smartfonie upatruje szansę na odrodzenie się działu mobilnego. W chwili obecnej flagowe smartfony takie, jak G8 ThinQ, G8s ThinQ oraz wspomniany wcześniej model V50 ThinQ sprzedają się znacznie gorzej od Samsunga Galaxy S10 i Huawei'a P30 Pro pomimo tego, że w rzeczywistości to bardzo ciekawe urządzenia. Nie wiemy czemu, ale w Polsce najnowszym dostępnym w oficjalnej sprzedaży modelem nadal jest zeszłoroczny LG G7 ThinQ.

Więcej informacji na temat urządzenia dowiemy się już w najbliższym czasie.