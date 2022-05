LIDL: najlepsze urządzenia i akcesoria do pielęgnacji (tania elektronika) [12.05.2022]

Oferta Lidla pełna jest ciekawych urządzeń i gadżetów w niskich cenach. Sprawdzamy, co do pielęgnacji ciała oraz stylizacji włosów warto kupić w Lidlu.

Rano, podczas gorączkowych przygotowań do wyjścia każda minuta jest na wagę złota. Warto więc korzystać z nowoczesnych, funkcjonalnych urządzeń do pielęgnacji ciała i stylizacji włosów, które ułatwiają dbanie o schludny, elegancki wygląd. Sprawdzamy, co przydatnego można znaleźć w Lidlu w dziale „Zdrowie i uroda”.

Wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów 7 w 1 AHC 41 25 W na licencji Alessandry Ambrosio

Urządzenie posiada powłokę ceramiczno-keratynową – producent zapewnia, że chroni ona włosy i zapewnia im gładkość i elastyczność oraz nadaje im wyjątkowego połysku.

W skład zestawu wchodzi 7 wymiennych końcówek:

prostownica: gładkie, zadbane włosy

karbownica: karbowane fale

nakładka szczotkująca: gładkie fale

duża nakładka spiralna: loki-sprężynki

duża lokówka: duże, grube loki

mała lokówka: mniejsze, delikatne loki

płaska lokówka: karbowane loki

System Easy Lock sprawia, że montaż końcówki ma zająć zaledwie kilka sekund.

Cena: 89,90 zł Sprawdź

BODUM Prostownica do włosów Mini AHC 17

Prostownica posiada powłokę ceramiczno-keratynową. Ważnym udogodnieniem jest wskaźnik trybu gotowości informujący o tym, czy prostownica nagrzała się już odpowiednio. Producent zadbał także o funkcję dla zapominalskich – automatyczne wyłączanie. Urządzenie nagrzewa się do stałej temperatury 180 st. C.

Cena: 39,99 zł Sprawdź

Prostownica do włosów z wyświetlaczem LED AHC 26 na licencji Alessandry Ambrosio

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia temperatury co 20 st. C w zakresie 100-180 st. C. Dzięki temu użytkownik może wybrać optymalną temperaturę do danego typu włosów. Prostownica posiada wskaźnik gotowości do pracy oraz blokadę przycisków. Zastosowane w urządzeniu sprężynowe i bardzo długie płytki grzewcze zapewniają równomierny nacisk na włosy podczas prostowania. Producent zadbał też o coś dla zapominalskich – funkcję automatycznego wyłączania.

Cena: 79,90 zł Sprawdź

REMINGTON Suszarka do włosów z jonizacją Power Dry VoD3010, 2000 W

Jak zapewnia producent, pierścień cermiczny z technologią jonizacji zmniejsza statyczne naładowanie włosów i zapewnia równomierne rozłożenie ciepła. Suszarka została wyposażona w funkcję eco, która pozwala na oszczędzanie energii. Użytkownik ma do wyboru 3 poziomy grzania oraz 2 oddzielne poziomy dmuchawy, a także poziom chłodnego nawiewu. W zestawie dodatkowo jest dysza do stylizacji.

Cena: 79,90 zł Sprawdź

Szczotka prostująca z jonizacją AHC 29 na licencji Alessandry Ambrosio

Urządzenie posiada powłokę ceramiczno-keratynową – producent przekonuje, że chroni ona włosy i zapewnia im gładkość i elastyczność oraz nadaje im wyjątkowego połysku. Szczotkę wyposażono w funkcję jonizacji, która zamyka łuski włosów, dzięki czemu ma niwelować efekt puszenia się i przywracać pasmom blask. Użytkownik ma do dyspozycji wielostopniowy zakres temperatury pozwalający na dopasowanie działania urządzenia do różnych typów włosów.

Cena: 69,90 zł Sprawdź

SILVERCREST Szczotka do włosów z jonizacją 3 w 1 SHGB 58 A1, 58 W

Urządzenie posiada 3 funkcje: wygładzanie, falowanie i powiększanie objętości. Producent zapewnia, że układa włosy w kilka minut. Działanie opiera się na technologii jonowej mającej zapewniać stylizację antystatyczną, a także miękkie włosy i naturalny połysk. Użytkownik ma możliwość indywidualnego doboru temperatury, w zależności od typu włosów (120-210°C, w krokach co 10°C).

Cena: 44,99 zł Sprawdź

PHILIPS Trymer Multigroom Series 3000 MG3715/14

Urządzenie wyposażono w delikatne dla skóry stalowe ostrza zapewniające – jak zapewnia producent – doskonałe przycinanie. Ostrza delikatnie pociegają o siebie powodując samoostrzenie. Trymer nadaje się do strzyżenia włosów i zarostu oraz umożliwia nadanie konturów brodzie i włosom, a także delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu. W zestawie jest etui do przechowywania ułatwiające porządkowanie i transport urządzenia oraz szczoteczka czyszcząca.

Cena: 103,89 zł Sprawdź

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

Producent zapewnia, że urządzenie pozwala na szybkie i dokładne golenie dzięki technologii SkinIQ, która wykrywa gęstość włosów i dostosowuje do niej działanie. Elastyczne głowice golarki obracają się o 360 st. i dopasowują się do kształtu twarzy, dzięki czemu umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie. Czas ładowania urządzenia wynosi 1 godzinę, co pozwala na taki sam czas pracy.

Cena: 399 zł Sprawdź

PHILIPS Golarka rotacyjna Series 3000 S3134/51

Golarkę wyposażono w elastyczne głowice tnące poruszające się w 5 kierunkach, co ma zapewniać łatwe golenie przylegających do skóry włosków, a także system PowerCut – producent przekonuje, że zapewnia on dokładne i równe golenie. Urządzenie można stosować na mokro i na sucho. Ważnym atutem jest szybkie ładowanie (5 min.), które ma wystarczać na 1 golenie. Golarkę dodatkowo wyposażono w wysuwany trymer oraz funkcję komunikowania o niskim stanie naładowania oraz o konieczności wymiany głowicy tnącej.

Cena: 259,79 zł Sprawdź

REMINGTON Zestaw upominkowy Beard Boss - maszynka do brody i trymer do nosa i uszu

Urządzenia posiadają wysokiej jakości ostrza ze stali nierdzewnej, a także ząbkowane ostrza CaptureTrim mające zapewniać precyzyjne cięcie. Dużym atutem gadżetów jest też zdejmowany i zmywalny zespół ostrzy, a także 11 ustawień długości do różnych stylów brody (0,4-18 mm) oraz 0,4 i 1 mm bez nasadki grzebieniowej. Dodatkowo urządzenie posiada regulowaną nasadkę grzebieniową z funkcją blokady 9 ustawień długości (1,5-18 mm). Produkt jest zasilany bateryjnie. W zestawie jest szczoteczka do czyszczenia, modna torba do przechowywania oraz zmywalny trymer do nosa i uszu.

Cena: 89,90 zł Sprawdź

