Ładowanie smartfona w 10 minut? Xiaomi pokazuje, że to możliwe!

Już w przyszłym roku użytkownicy smartfonów Xiaomi mogą otrzymać możliwość błyskawicznego ładowania swoich urządzeń mocą nawet 200 W!

O pracach techników Xiaomi nad stworzeniem stabilnego systemu ładowania baterii mocą nawet 200 W pisaliśmy już jakiś czas temu. Zapewniali oni wtedy, że tak szybkie ładowanie nie wpłynie w żaden negatywny sposób na wytrzymałość i żywotność baterii, jednak potrzebne były dodatkowe testy, aby to potwierdzić. Wtedy chiński producent nie podawał jednak żadnego terminu, w którym taka technologia miałaby trafić w ręce użytkowników ich smartfonów.

Jeszcze w maju tego roku Xiaomi ustanowiło rekord świata w prędkości ładowania baterii. Akumulator o pojemności 4000 mAh w zmodyfikowanej wersji Xiaomi Mi 11 został naładowany w zaledwie 8 minut w procesie ładowania 200 W oraz w 15 minut, wykorzystując ładowanie 120 W. Jakby tego było mało, technologia 120 W wykorzystuje ładowanie bezprzewodowe.

Najnowsze wiadomości pozwalają przypuszczać, że te testy zakończyły się pomyślnie. Już teraz technologia szybkiego ładowania baterii 120 W, pochodząca także od Xiaomi, jest najszybszą na świecie. Chiński producent nie poprzestaje jednak na tym i zakłada, że w przyszłym roku ładowanie 200 W trafi do masowej produkcji. Pierwsze plotki na ten temat mówią, że to rozwiązanie pojawi się na rynku w połowie 2022 roku. Możemy więc zakładać, że będzie ono dostępne dla Xiaomi Mi 12 Ultra, chociaż możliwym jest udostępnienie go całej serii Mi 12.

Xiaomi już wcześniej zapewniało, że ładowanie wykorzystujące taką moc będzie bezpieczne zarówno dla baterii smartfona, jak i dla nas. Chiński producent informował o zastosowaniu aż 40 różnego rodzaju zabezpieczeń całego procesu, wśród których znajdują się m.in. możliwość zmniejszenia mocy lub przerwania ładowania, kiedy wykryte zostanie nadmierne nagrzanie portu USB. Xiaomi zadbało także o równomierne rozproszenie generowanego ciepła poprzez zastosowanie aluminiowej ramy baterii oraz warstwy grafitu. Bateria ma zachować co najmniej 80% swojej pojemności nawet po 800 cyklach ładowania.

