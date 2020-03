Ładowarka AirPower powraca! Apple wyeliminuje problem z przegrzewaniem

Apple zamierza ponownie wprowadzić na rynek ładowarkę bezprzewodową z możliwością jednoczesnego ładowania dwóch urzadzeń.

Ładowarka AirPower swego czasu była obiektem memów. Apple zaprezentowało bowiem ładowarkę bezprzewodową do swoich urządzeń, ale szybko okazało się, że firma ma problem z przegrzewającymi się cewkami. W konsekwencji premierę urządzenia kilkukrotnie przesuwano, aż w końcu w marcu 2019 roku projekt został anulowany. Przedsiębiorstwo stwierdziło wtedy, że bezprzewodowa mata do ładowania nie zostanie wyprodukowana, ponieważ nie spełnia wysokich standardów stosowanych przez Apple.

Najnowsze informacje wskazują, że inżynierowie z Cupertino ponownie zabrali się za produkcję ładowarki bezprzewodowej. Apple próbuje na nowo zaprojektować komponenty, które spowodowały, że rok temu projekt został anulowany.

Wcześniejsze raporty wskazywały, że ładowarka bezprzewodowa AirPower nie trafiła do sprzedaży z powodu problemów z przegrzewaniem się cewek ładujących.

Według Jon'a Prosser'a ładowarka AirPower może finalnie trafić na półki sklepowe jeszcze w tym roku. W chwili obecnej inżynierowie Apple pracują nad nowymi cewkami do ładowania, które rozpraszają ciepło.

Apple w pierwszej generacji ładowarki bezprzewodowej AirPods wykorzystywało od 21 do 24 cewek zasilających o zmiennych rozmiarach. Największym problemem, który okazał się niemożliwy do pokonania okazało się umieszczenie cewek w obudowie tak, aby nie ogrzewały się nawzajem.

Jon Prosser w swoim poście umieszczonym na Twitterze potwierdza, że Apple prowadzi wewnętrzne testy ulepszonej ładowarki bezprzewodowej AirPower, ale nie oznacza to, że urządzenie zostanie wprowadzone do sprzedaży na dniach. Tak naprawdę nadal nie ma żadnej gwarancji, że AirPower trafi do sprzedaży. Po wpadce jakościowej Apple z pewnością przyłoży znacznie większą wagę do przetestowania tego akcesorium. Możliwe, że pierwsza ładowarka bezprzewodowa zadebiutuje ponownie we wrześniu wraz z iPhone'ami 12.

