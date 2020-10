Ładowarka MagSafe do iPhone 12 działa również z innymi smartfonami

Apple rozpoczęło już wysyłkę akcesoriów dedykowanych dla najnowszych modeli iPhone'a. Okazuje się, że ładowarka magnetyczne MagSafe działa również z innymi smartfonami.

Podczas premiery iPhone'a 12 Apple przywróciło do życia ładowarkę magnetyczną MagSafe. Rozwiązanie to stosowane było przed wprowadzeniem USB Typu C w komputerach przenośnych Mac. W przypadku telefonów komórkowych MagSafe pozwala na ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W w standardzie Qi oraz doczepianie dedykowanych akcesoriów.

Galaxy Z Fold 2 I MagSafe Źródło: androidpolice.com

Pierwsze ładowarki MagSafe trafiły już do odbiorów. Podczas premiery założyliśmy, że MagSafe działać będzie tylko i wyłącznie z najnowszymi modelami iPhone'a 12. W końca Apple prezentowało ten system jako dedykowany do tegorocznych oraz przyszłych generacji iPhone'a. Okazuje się, że ładowarka MagSafe idealnie współpracuje również z innymi urządzeniami.

Max Weinbach z Android Police pochwalił się, że jego ładowarka MagSafe współpracuje z najnowszym modelem składanego Samsunga Galaxy Z Fold 2.

MagSafe magnetically connects and charges the Fold2 lol pic.twitter.com/sQ0L9pk4kN — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 19, 2020

Ładowarka jest w stanie połączyć się ze składanym smartfonem Samsunga za pośrednictwem specjalnych magnesów, które umieszczone ona zawiasach oraz bokach urządzenia. Odpowiadają one za przytrzymanie zamkniętej konstrukcji. Koreańczycy umieścili je w takim miejscu, że są one w stanie podtrzymać ładowarkę MagSafe tak samo, jak robią to najnowsze modele iPhone'a.

W międzyczasie dowiedzieliśmy się także, że poza dedykowanymi magnesami służącymi do łączenia, ładowarka MagSafe wykorzystuje technologię Qi. Oznacza to, że za jej pośrednictwem naładujemy większość smartfonów, ale jedynie z wybranymi konstrukcjami możliwe będzie połączenie magnetyczne, które podtrzyma ładowarkę. MagSafe współpracuje również z Google Pixel 5, ale w tym wypadku magnesy nie do końca radzą sobie z auto poziomowaniem ładowarki na plecach urządzenia.

