Lady Gaga - gdzie obejrzeć filmy, w których grała?

Wczoraj miały miejsce 35 urodziny jednej z najbardziej szokujących gwiazd ostatniej dekady. Mowa, oczywiście o Lady Gadze, która łączy w sobie role aktorki, piosenkarki oraz projektantki mody. Gwiazda karierę rozpoczęła od pisania piosenek takim artystom jak Britney Spears oraz Fergie, jedocześnie grając w klubach jako DJ'ka. Z czasem artystka nabrała odwagi do występowania i swój pierwszy kontrakt płytowy podpisała w wieku dziewiętnastu lat z wytwórnią Def Jam Recordings. Jednak to dopiero Akon pomógł jej stać się rozpoznawalną w środowisku muzycznym, kiedy to wydała pierwsza płytę "The Fame". Lady Gaga na tym nie poprzestała i do dzisiaj wydała kilka płyt, oraz teledysków, w których występowała w szokujących strojach zaprojektowanych przez siebie. W ostatnich latach postanowiła rozwinąć swoją karierę w kierunku aktorskimi, dzięki czemu możemy podziwiać kilka produkcji, w których wystąpiła. Z okazji jej urodzin warto je sobie przypomnieć i przy okazji obejrzeć.

Narodziny gwiazdy [film]

Zacznijmy od najbardziej rozpoznawalnej roli aktorki, w której wcieliła się w postać Ally. Film "Narodziny gwiazdy" został wyróżniony aż 62 nominacjami do nagród, z czego aż 16 wygrał. Biorąc pod uwagę wygrane statuetki, najbardziej doceniony został utwór "The Shallow" w wykonaniu Lady Gagi oraz Bradleya Coopera. Fabuła opowiada o Jacksonie Maine, gwiazdorze muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi, gdy nagle odkrywa utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę Ally. Kiedy między tą dwójką wybucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sławę. Jednak gdy kariera kobiety w szybkim tempie przyćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

Twórcy: Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth

Bradley Cooper, Will Fetters, Eric Roth Gatunek: Dramat, Muzyczny

Dramat, Muzyczny Obsada: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Alec Baldwin

Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Alec Baldwin Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2018

2018 Dostępny na platformach: iTunes Store, Chili, Rakuten

American Horror Story: Hotel [serial]

Detektyw John Lowe prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych morderstw na terenie Los Angeles. Pewien trop doprowadza go do owianego tajemnicą hotelu Cortez. Właścicielką posiadłości jest hrabina Elizabeth - artystka, współczesna kobieta renesansu, a zarazem diwa, która chętnie bierze udział w otwarciach wystaw i pokazach mody.

Twórcy: Ryan Murphy, Brad Falchuk

Ryan Murphy, Brad Falchuk Gatunek: Horror

Horror Obsada: Emma Roberts, Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Cheynne Jackson, Lady Gaga

Emma Roberts, Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Cheynne Jackson, Lady Gaga Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2015

2015 Dostępny na platformach: aktualnie niedostępny

Sin City: Damulka warta grzechu [film]

Dwight jest detektywem-fotografem, który specjalizuje się w zdjęciach kompromitujących zdeprawowanych bogaczy. Jego życie staje na głowie, kiedy na nowo wkracza w nie Ava - dawna miłość, kobieta warta każdego grzechu. Ruszając na pomoc kochance, Dwight szybko odkryje, że znalazł się w środku intrygi, która może przerosnąć nawet największego twardziela. W tej sytuacji przyjdzie mu połączyć siły z nieobliczalnym zabijaką - Marvem. Lady Gaga odgrywa rolę Berthy.

Twórcy: Robert Rodriguez, Frank Miller

Robert Rodriguez, Frank Miller Gatunek: Kryminał, Thriller

Kryminał, Thriller Obsada: Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Daws, Lady Gaga

Mickey Rourke, Jessica Alba, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt, Rosario Daws, Lady Gaga Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2014

2014 Dostępny na platformach: CDA premium

Faceci w czerni 3 [film]

Agenci MIB mierzą się z kosmitami w niezwykłym śledztwie pokonującym bariery nie tylko przestrzeni, ale i czasu.

Twórcy: Barry Sonnenfeld, Etan Cohen, David Koepp

Barry Sonnenfeld, Etan Cohen, David Koepp Gatunek: Komedia, Sci-Fi

Komedia, Sci-Fi Obsada: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg

Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Emma Thompson, Michael Stuhlbarg Kraj produkcji: USA

USA Rok produkcji: 2012

2012 Dostępny na platformach: Itunes, Netflix, Chili, Rakuten, Play Now, Canal+

Maczeta zabija [film]

Meksykański supertwardziel Maczeta Cortez zostaje zwerbowany przez prezydenta USA, który powierza mu misję namierzenia i powstrzymania Luthera Voza - bezwzględnego handlarza bronią, szykującego ekspansję w kosmos.

Twórcy: Robert Rodriguez, Kyle Ward

Robert Rodriguez, Kyle Ward Gatunek: Akcja

Akcja Obsada: Danny Trejo, Mel Gibson, Demián Bichir, Amber Heard, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas

Danny Trejo, Mel Gibson, Demián Bichir, Amber Heard, Michelle Rodriguez, Sofía Vergara, Charlie Sheen, Lady Gaga, Antonio Banderas Kraj produkcji: USA, Rosja

USA, Rosja Rok produkcji: 2013

2013 Dostępny na platformach: CDA Premium

