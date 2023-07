Lalka Barbie – najlepsze promocje na Amazon Prime Day. Tak różowo jeszcze nie było!

Żaden Amazon Prime Day nie może obyć się bez promocji na zabawki. Wobec tego postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentują się przeceny na kultowe lalki Barbie i związane z nimi akcesoria.

Tegoroczny Amazon Prime Day właśnie wystartował – potrwa w dniach 11-12 lipca. Przygotowane przez sklepy przeceny dotyczą produktów z bardzo wielu kategorii, wśród których można znaleźć naprawdę świetne okazje.

Jak zwykle w sklepie pojawiło się sporo ofert specjalnych dotyczących zabawek. Nie ma co ukrywać, że w związku ze zbliżającą się premierą filmu Barbie, najbardziej pożądaną zabawką roku 2023 będzie właśnie słynna lalka. Sprawdziliśmy więc, co dokładnie Amazon przygotował w tej kategorii i wybraliśmy dla Was najciekawsze promocje.

W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno przeceny na same lalki, jak i związane z nimi gadżety – domki, samochody i kucyki.

Barbie Totally Hair – Lalka z motywem gwiazdek

Wymiary: ‎6,03 x 22,86 x 32,39 cm

‎6,03 x 22,86 x 32,39 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2022

Barbie Princess Adventure – Księżniczka Barbie w nowoczesnym stroju

Wymiary: ‎5,72 x 22,86 x 32,39 cm

‎5,72 x 22,86 x 32,39 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2020

Barbie FBR34 – Super Adventure Camper

Wymiary: ‎‎22,56 x 59,69 x 32,39 cm

‎‎22,56 x 59,69 x 32,39 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2017

Barbie Totally Hair Kwiaty – Lalka o krągłych kształtach, z motywem kwiatów

Wymiary: ‎‎22,86 x 32,39 x 6,03 cm

‎‎22,86 x 32,39 x 6,03 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2022

Barbie Dreamtopia – Jednorożec, Magiczne Włosy ze światełkami

Wymiary: 7,62 x 24,13 x 30,48 cm

7,62 x 24,13 x 30,48 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2018

Wakacyjny domek Barbie z 2 poziomami, 6 pomieszczeniami, huśtawką-windą

Wymiary: 43,7 x 116 x 77,9 cm

43,7 x 116 x 77,9 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2022

Moja Pierwsza Barbie– elastyczna lalka Barbie „Brooklyn” Roberts

Wymiary: 16,51 x 11,43 x 35 cm

16,51 x 11,43 x 35 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2023

Zestaw Do Zabawy Barbie Z Lalką, Światełkami, Dźwiękami, Foremkami, Masą Plastyczną

Wymiary: 12,7 x 60,96 x 32,26 cm

12,7 x 60,96 x 32,26 cm Rekomendowany wiek: 4+

4+ Rok modelu: 2020

Barbie Tęczowa Syrenka

Wymiary: 6,05 x 22,86 x 32,39 cm

6,05 x 22,86 x 32,39 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: 2015

Domek Barbie Malibu – 2 poziomy, 6 pomieszczeń, funkcje transformacji

Wymiary: ‎91,4 x 41,9 x 68,6 cm

‎91,4 x 41,9 x 68,6 cm Rekomendowany wiek: 3+

3+ Rok modelu: -

Barbie – Tęczowa Lalka z Brokatowymi Włosami

Wymiary: ‎20,32 x 5,08 x 31,75 cm

‎20,32 x 5,08 x 31,75 cm Rekomendowany wiek: 5+

5+ Rok modelu: 2020

