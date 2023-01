Lalki, które niosły śmierć. Nie chciałbyś zostać z nimi sam na sam

Czy jest coś bardziej niewinnego niż lalka, która ma służyć dzieciom do zabawy i niekiedy być najlepszym przyjacielem a także pośrednikiem największych, dziecięcych sekretów?

Duchy, zombie, wampiry to często spotykane w horrorach postacie, które od lat nas straszą z kinowych ekranów. Niezbyt często, jednak co jakiś czas wykorzystywanymi elementami kina grozy są także zabawki, które przecież powinny nieść nam radość i szczęście, a w omawianych przypadkach raczej niosą ból i śmierć.

Najbardziej znanym i kultowym przedstawicielem tego typu “złych” jest laleczka Chucky. Jednak to nie od niej się wszystko zaczęło.

Ja tylko patrzę...

Jednym z pierwszych filmów, o których możemy mówić w kontekście kina grozy i zabójczych lalek jest Magia z 1978 roku. W tym obrazie poznajemy historię Corky’ego Withersa. Neutotycznego brzuchomówcę, w którego rolę wciela się Anthony Hopkins. Nie mamy tu do czynienia z sytuacją, jak w przypadku Chucky czy Anabelle, gdzie właśnie wspomniana lalka gra główne skrzypce w opowieści, jednak jest jej niezwykle istotnym elementem.

Fatsy, bo tak właśnie nazwana jest kukiełka, z biegiem czasu coraz bardziej upodabnia się do swojego właściciela. Do tego stopnia, że pod koniec filmu ciężko nam jest określić, który z bohaterów to żywy człowiek, a który to marionetka.

Fatsy co prawda nie zabijał własnymi rękami, jednak bacznie obserwował i dopingował swojego “pana” w morderczych działaniach.

Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat wcześniej w przypadku jednego z odcinków serialu Strefa Mroku. Poznaliśmy wtedy historię dziewczynki, która chcąc uciec myślami od swojej patologicznej rodziny, szuka schronienia w zabawie lalkami. Jedną z jej najlepszych “przyjaciółek” jest Talky Tina, która co chwilę przypomina jej o swojej miłości i oddaniu. Wiele zmienia się po tym, jak z lalką ma do czynienia opiekun Christy. Jest on sfrustrowany brakiem możliwości posiadania potomstwa ze swoją żoną i całą złość oraz nienawiść skupia na dziewczynie. Działa to także na lalkę, która ujawnia swoje nadnaturalne zdolności i daje Ericowi wprost do zrozumienia, że ma zamiar go zabić.

Były jednak lalki, które posunęły się o krok dalej...

Chucky - najsłodszy morderca świata

Historia laleczki Chucky zaczęła się w 1988 roku za sprawą pierwszego filmu. Zwyczajna z pozoru lalka trafiło do kilkuletniego Andy’ego, który otrzymał ją w prezencie. Nikt jednak nie wiedział, że wcześniej została ona opanowana przez ducha seryjnego zabójcy. Charles Lee Ray został po swojej śmierci uwieziony w ciele zabawki. Pragnie zemścić się za swój los, dokonując brutalnych zabójstw (najczęściej przy użyciu wielkiego, kuchennego noża). Co więcej, na tym jego plan się nie kończy, ponieważ chcąc uniknąć wiecznego uwięzienia w lalce, chce zawładnąć ciałem chłopca, który wszedł w jego posiadanie.

Do tej pory seria doczekała się 8 filmów oraz serialu na podstawie oryginalnej historii. Jest to jeden z tych przykładów, jak bardzo można zniszczyć kultową serię. Większość obrazów traktujących o laleczce Chucky jest marną parodią samego siebie, która najlepiej, gdyby na zawsze pozostała w sferze planów i dziwnych marzeń twórców.

Narodziny zła

Zdecydowanie jedną z moich ulubionych lalek z horrorów jest Anabelle. Lalka, która jest jedną z bohaterek uniwersum Obecności, spędza sen z powiek widzów już od 2014 roku i doczekała się 3 części. Jedna z nich opowiada historię tego, jak wszystko się rozpoczęło.

Historia Anabelle jest o tyle ciekawa, że jej motyw został oparty na prawdziwych wydarzeniach.

Donna, młoda pielęgniarka otrzymała w 1970 roku od swojej matki lalkę jako prezent urodzinowy. Nazwa lalki to Regedy Ann, co w wolnym tłumaczeniu znaczy Szmaciana Ania. Donna co prawda zdziwiła się nieco, jednak bardzo ucieszyła się z prezentu twierdząc, że będzie to idealna ozdoba jej pokoju.

Na początku nic złego się nie działo. Donna każdego ranka układała lalkę na swoim łóżku. Dopiero po jakimś czasie zorientowała się, że coś jest nie tak. Po powrocie z pracy zastawała zabawkę ułożoną w inny sposób, niż zostawiała ją rano. Po pewnym czasie lalka samoistnie zmieniała też położenie wewnątrz pokoju. Np. Zamiast na łóżku, ta siedziała na krześle. Po dłuższym czasie testów i sprawdzania, czy w domu nie pojawia się nikt, kto mógłby lalkę przestawiać, Donna wraz z koleżanką zwróciły się do kobiety medium. Dopiero ta opowiedziała im przerażającą historię. Zdradziła, że kilka lat wcześniej w tym domu zmarła 7-letnia dziewczynka o imieniu Anabelle Higgins. To ona, nie znając innego sposobu na zwrócenie na mieszkańców swojej uwagi, zawładnęła lalką.

Po serii nękania domowników przez nawiedzoną lalkę ostatecznie rozprawili się z nią Ed i Lorraine Warrenowie, czyli najsłynniejsza na świecie para demonologów. Właśnie historia tego zdarzenia opowiedziana jest w ostatnim jak dotąd filmie z serii Anabelle, który nosi tytuł Anabelle wraca do domu.

Co ciekawe, w rzeczywistości Anabelle diametralnie różni się od swojej wersji, którą możemy znać z filmów.

Prawdziwa Anabelle (fot. The Hollywood Reporter)

Opiekunka lalek

Bardzo ciekawym przykładem horroru, w którym w roli głównej możemy zobaczyć lalkę jest film The Boy. Opowiada on historię pewnej opiekunki, która otrzymuje zlecenie opieki nad synem bohater angielskiej rodziny. Na miejscu okazuje się, jednak że ów “syn” to lalka rozmiarów kilkuletniego chłopca.

Dziewczyna początkowo uważa, że to po prostu kolejne dziwactwo kolejnej obrzydliwie bogatej pary i do swojego zadania, mimo że z przymrużeniem oka to podchodzi bardzo sumiennie. Po jakimś czasie okazuje się jednak, że lalka opanowana została przez demoniczne siły.

Co nas czeka w przyszłości?

Temat lalek, szczególnie tych morderczych nie jest bardzo mocno eksploatowany w horrorze. W ostatnich dniach jednak premierę miał film M3GAN. Gemma, pracownica firmy produkującej zabawki tworzy prototyp lalki, który do złudzenia ma przypominać człowieka. W chwili, kiedy jej siostrzenica zostaje osierocona, lalka ma za zadanie towarzyszyć jej w trudnych chwilach. Po jakimś czasie okazuje się, że poza opiekuńczymi odruchami, lalka uosabia także mordercze instynkty. Czy M3GAN zyska status produkcji kultowej niczym Chucky czy Anabelle? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać.

To oczywiście nie wszystkie filmy, w których możemy zobaczyć zabójcze lalki. Warto także wspomnieć o takich produkcjach jak Martwa Cisza, Piła czy Lalki. Ja jednak skupiłem się na przykładach, które wywarły na mnie największe wrażenie i pozostawiły po sobie trwały ślad do dzisiaj.