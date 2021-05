Łańcuch produkcji przerwany, ale MSI i tak zarabia

Producent podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Mało powiedzieć, że są dobre - są rekordowe.

Chociaż wszyscy producenci narzekają, że nie produkują tyle, ile powinni, to jednak jest w tej sytuacji pewien plus - nowe podzespoły sprzedają się niczym przysłowiowe "świeże bułeczki". Czyli - mamy maksymalną możliwą produkcję i maksymalną sprzedaż. W przypadku Micro-Star International - czyli MSI - pierwszy kwartał przyniósł wzrost dochodów o 109,3% w stosunku do ostatniego kwartału 2020 roku i aż o 233,5% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Przekładając to na konkretne wyniki, zysk firmy wyniósł 149,2 mln dolarów. Analitycy sądzą, że w pierwszej połowie bieżącego roku MSI zarobi więcej, niż za cały 2020. A głównym źródłem dochodów są oczywiście własne wersje kart RTX 30, których ceny poszybowały w górę. MSI dba także o to, aby cały czas mieć atrakcyjną ofertę laptopów gamingowych, których sprzedaż znacznie zwiększyła się w czasach pandemii.

Źródło: Tom's Hardware