Laptop MICROSOFT Surface Platinum i5-7200U - aż 1600 złotych taniej!

Czas promocji i przedświątecznych obniżek cen rozpoczęty! Najciekawszą ofertą na dzisiaj jest możliwość zaoszczędzenia aż 1600 złotych na zakupie laptopa Surface!

Laptop MICROSOFT Surface Platinum i5-7200U to urządzenie wyposażone w wydajny procesor Intel Core i5-7200U, korzystający z trybu Turbo w celu zapewnienia płynności działania w sytuacji wymagającej dużej mocy obliczeniowej. Dysponuje 8GB pamięci RAM, co powinno zapewnić bezproblemową pracę zarówno systemu operacyjnego, jak i zainstalowanych aplikacji oraz gier. Na dane użytkownika został przeznaczony szybki dysk SSD o pojemności 128GB. Całość pracuje pod kontrolą systemu Windows 10.

Laptop MICROSOFT Surface Platinum i5-7200U ma wyświetlacz dotykowy o przekątnej 13,5", a rozdzielczość pokazywanego obrazu to 2256 x 1504 pikseli. Zwraca uwagę solidna, aluminiowa obudowa oraz chronienie wyświetlacza szkłem Corning Gorilla Glass. Całość waży zaledwie 1,25 kg. To urządzenie doskonale nada się do użytku domowego, jak i do zastosowań w biznesie czy edukacji. Można śmiało polecić go każdej osobie, która chce mieć sprzęt działający płynnie i bez przerw, dający pełen dostęp do popularnych aplikacji oraz gier, a także umożliwiający swobodne korzystanie z różnego rodzaju materiałów multimedialnych. Niewielka waga sprawia, że nie stanowi ciężaru w podróży, a solidna obudowa skutecznie chroni podzespoły.

Normalna cena za laptop MICROSOFT Surface Platinum i5-7200U to 5499 złotych, jednak dzisiaj można nabyć go za 1600 złotych taniej! Konkretnie - za 3899 złotych. taką ofertę ma dla nas na dzisiaj MediaMarkt.

