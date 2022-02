Laptop bez żadnych wejść? Taki jest Craob X

Gdy kupujesz laptopa, oprócz podzespołów zwracasz także uwagę na ilość złączy, w tym portów USB. W przypadku tej maszyny nie będzie żadnych.

Firma Craob planuje w tym roku wprowadzić na rynek model Craob X. Zwracają w nim uwagę dwie rzeczy. Pierwsza to procesor Intel Alder Lake. Druga - całkowita bezprzewodowość, czyli "bezkablowość". Nie będzie żadnych portów, wejść czy innych złączy. Zamiast tego użytkownicy mają korzystać z ich alternatyw nie wymagających żadnych przewodów. Laptop ma bezramkowy ekran 13,3", a jakość obrazu to 4K. W górnej części ekranu znajduje się otwór obiektywu kamery.

Z nielicznych danych na temat specyfikacji wiemy, że Craob X obsłuży do 32 GB pamięci LPDDR5, a dysk SSD (interfejs PCIe 4.0) ma 2 TB pojemności. Co ważne - jest to maszyna gotowa na obsługę technologii Wi-Fi 6E. A jak można połączyć je z innymi urządzeniami? Co z ładowarką? Tu odpowiedzią jest mechanizm zasilania bezprzewodowego, który korzysta ze specjalnej podkładki magnetycznej. Do przesyłania danych oraz podpinania urządzeń służy specjalny hub.

Choć cena nie została jeszcze podana, można spodziewać się, że będzie to propozycja klasy premium. Konkretnie poznamy ją przy podaniu oficjalnej daty premiery. Czy to przyszłość laptopów?

