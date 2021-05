Laptop do pracy i nauki - na co zwrócić uwagę?

Czym kierować się przy poszukiwaniach budżetowego laptopa, który będzie nam służył w pracy oraz nauce? Czy można znaleźć solidny komputer przenośny w rozsądnej cenie? Radzimy na co zwrócić uwagę w poszukiwaniach.

W sklepach internetowych z reguły najbardziej promowane są modele najdroższe, najnowsze, najlepsze, naj... i tak można by wymieniać jeszcze długo. Wszędzie widzimy topowe procesory i karty graficzne, których ceny osiągają zawrotne sumy. Co jeśli jednak nie szukamy sprzętu z najwyższej półki, a laptopa, który, kolokwialnie mówiąc, będzie po prostu działał? W tym krótkim poradniku postaramy się przybliżyć nieco te aspekty, na które należy zwrócić uwagę szukając laptopa, który będzie nam służył w pracy, bądź nauce i nie zrujnuje naszego budżetu.

Rzeczą najbardziej oczywistą wydaje się dopasowanie wyboru laptopa do naszego budżetu. Szukając urządzenia do pracy, czy nauki nie szukamy zapewne najlepszego z najlepszych modeli na rynku, tylko raczej skupiamy się na tych nieco tańszych. Urządzenia godne uwagi możemy już znaleźć w granicach 2000 złotych.

Szukając laptopa należy zwrócić uwagę na to, czy posiada on zainstalowany system operacyjny. W ten sposób będzie on od razu gotowy do pracy, a my nie będziemy musieli przejmować się ani dodatkowym zakupem licencjonowanego systemu, ani jego instalacją, co dla niektórych użytkowników może stanowić wyzwanie.

Kolejną ważną rzeczą przy wyborze sprzętu do pracy i nauki powinien być jego procesor. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie tu wybór przynajmniej czterordzeniowej jednostki, dzięki której będziemy mieli wystarczająco dużo „mocy”, aby jednocześnie obsłużyć kilka programów, jak przeglądarki internetowe, komunikatory, wideorozmowy, czy specjalistyczne programy niezbędne w naszym zawodzie i kierunku studiów. Tutaj warto zwrócić uwagę na procesory Intel Celeron, Intel Core i3, lub niezwykle popularne i5.

Zadbajmy także o odpowiednią ilość pamięci RAM. Absolutnym minimum powinno być 4 GB RAM, jednak jeżeli nasz budżet na to pozwoli, powinniśmy zaopatrzyć się w przynajmniej 8 GB pamięci podręcznej. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to warto zwrócić uwagę na to, czy nasz sprzęt posiada pamięć rozszerzalną i w przyszłości zadbać o jej powiększenie.

Przy poszukiwaniach warto zwrócić uwagę na rodzaj oraz pojemność dysku. Idealnym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w sprzęt z dyskiem SSD, który oferuje większą szybkość odczytu/zapisu danych oraz nieco cichszą pracę od standardowych dysków HDD. Są one jednak droższe, więc decydując się na dysk SSD zapewne poszukamy takiego, oferującego mniej miejsca, ale zaopatrzmy się także w dysk zewnętrzny HDD. Ich ceny nie są zbyt wygórowane: za 1TB przestrzeni zapłacimy około 200 złotych. Jeżeli wiemy, że będziemy dużo podróżować z laptopem, to przemyślmy wybór dysku SSD, ponieważ starsze HDD posiadają ruchome części, które w trakcie podróży mogą ulec uszkodzeniu.

Szukając laptopa do pracy lub nauki, musimy liczyć się z tym, że często będziemy musieli go przenosić z miejsca na miejsce i być może korzystać z niego w podróży. Pojemność baterii jest więc niezwykle ważnym czynnikiem warunkującym nasz zakup. Im pojemniejsza będzie bateria, tym dłużej wytrzymamy bez konieczności jej ładowania, co w niektórych przypadkach może być utrudnione.

Skoro jesteśmy przy podróżach, to warto wyposażyć się w dodatkową torbę, w której będziemy mogli bezpiecznie przetransportować laptopa. Tutaj oczywiście należy wybrać rozmiar odpowiedni do naszego komputera. Za mała może spowodować otarcia obudowy w trakcie transportu, a w zbyt dużej laptop może „latać” co przy dłuższym użytkowaniu może spowodować trwałe uszkodzenia. Co za tym idzie warto także poszukać urządzenia, które nie będzie się łatwo niszczyć. Unikajmy więc błyszczących, czy plastikowych obudów, ponieważ na nich błyskawicznie zaczną pojawiać się widoczne rysy. Dodatkowo w torbie znajdzie się miejsce na zasilacz oraz notatki, czy dysk zewnętrzny.

W podróży ciężko przewidzieć w jakich warunkach przyjdzie nam korzystać z laptopa i często możemy być zmuszeni do pracy z intensywnym światłem skierowanym na nasz ekran. Takie okoliczności mocno utrudniają komfortową pracę, dlatego niezbędny jest także ekran z matrycą matową, lub niwelującą odbicia światła, co zdecydowanie ułatwi nam użytkowanie sprzętu.

Kolejną ważną rzeczą, jest liczba portów, z których możemy korzystać. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na porty USB oraz Ethernet, dzięki któremu błyskawicznie podepniemy się do sieci. Jeżeli wiemy, że często będziemy korzystać z rzutników, czy innych ekranów do prezentacji danych, to obowiązkowo musimy posiadać porty HDMI lub VGA.

Wielu producentów zaczęło produkować laptopy 2w1. Takich konstrukcji możemy używać jako klasycznych laptopów, jednak oferują one nam także możliwość odłączenia ekranu i korzystania z niego jak z tabletu. Jest to rozwiązanie praktyczne, oferujące nam sporo dodatkowych możliwości, jednak tego typu urządzenia są droższe od klasycznych laptopów o porównywalnych parametrach, więc rozważmy je tylko wtedy, kiedy dysponujemy nieco większym budżetem.

Skoro wiemy już czego szukać, to zastanówmy się teraz gdzie możemy dostać idealny sprzęt do pracy? Poza oczywistym pójściem do jednego z wielu sklepów z elektroniką warto poszukać salonów, które mają w sprzedaży sprzęt poleasingowy. Dostępne w tego typu sklepach urządzenia z reguły były na wyposażeniu firm, jednak zostały wymienione na nowszy sprzęt, więc trafiły do ponownego obiegu. Często ceny za laptopy w takich miejscach będą dużo niższe niż w popularnych sklepach, więc za stosunkowo niewielkie pieniądze możemy znaleźć solidny sprzęt, który będzie nam idealnie służył. Należy jednak pamiętać, że laptopy sprzedawane w takich punktach są sprzętem używanym, więc należy liczyć się z ewentualnymi niedoskonałościami i śladami użytkowania.

