Laptop do pracy zdalnej? Sprawdź, jakie cechy zwiększają produktywność

Praca zdalna rządzi się własnymi prawami i potrzebami. Na szczęście producenci posiadają w swojej ofercie odpowiednie komputery przenośne. Na przykładzie HP EliteBook x360 830 G7 sprawdzamy, w jaki sposób odpowiedni laptop może zwiększyć Twoją produktywność.

Jeszcze nie tak dawno praca zdalna była przywilejem wybranych grup zawodowych. Dziś w dobie pandemii i wszechobecnego zagrożenia epidemiologicznego większość pracowników musiała stawić czoło nowym wyzwaniom. Praca zdalna wygląda bowiem zupełnie inaczej i wymaga odpowiedniego sprzętu. Na szczęście na rynku znajdziemy komputery, które są idealnymi kompanami dla pracowników zdalnych.

HP EliteBook x360 830 G7

Charakterystyka pracy zdalnej

Z pozoru może wydawać się, że praca zdalna to nic innego, jak wykonywanie swoich obowiązków służbowych z dala od biura. Nic bardziej mylnego. Pracując zdalnie zmienia się również sposób naszego działania.

Niezależnie od tego, w jakim miejscu pracujesz, podczas wykonywania swoich obowiązków zdalnie najczęściej masz mało miejsca, a także często przemieszczasz się. Dotyczy to nawet osób, które pracują z domu. Oznacza to, że najlepszym wyborem do pracy zdalnej będzie komputer przenośny.

Wiele osób myśli, że w dobie Home Office komputer stacjonarny jest idealnym rozwiązaniem. Nie jest to prawdą, ponieważ decydując się na klasycznego desktopa musimy pamiętać o zakupie mnóstwa dodatkowych elementów takich, jak kamerka, mikrofon czy głośniki lub słuchawki. Dodatkowo pozbawiamy się mobilności, a nasze rachunki za energię wzrosną.

Laptop do pracy zdalne - czym się różni od klasycznego notebooka?

Decydując się na zakup komputera najczęściej głównym czynnikiem warunkującym wybór jest cena oraz jej stosunek do wydajności. Niestety wielu konsumentów w taki sam sposób kupuje laptopa do pracy.

Szukając laptopa, który posłuży nam do pracy musimy pamiętać, że będziemy go wykorzystywać przez wiele godzin, a źle dobrany model z niewygodną klawiaturą, słabym ekranem czy podzespołami o niskiej wydajności, bezpośrednio przełoży się na nasz komfort pracy oraz efektywność.

HP EliteBook x360 830 G7

Dziś na przykładzie konwertowalnego laptopa HP EliteBook x360 830 G7 omawiamy cechy charakterystyczne laptopów do pracy.

Wysoka mobilność = możliwość pracy w dowolnym momencie

Praca zdalna pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych w dowolnym otoczeniu. Możemy zatem pracować w domu, pociągu czy kawiarni. Aby było to możliwe i wygodne potrzebujemy kompaktowego laptopa, który nie nadwyręży naszych pleców podczas przemieszczania się.

HP EliteBook x360 830 G7 to niewiarygodnie lekki, konwertowalny laptop 2w1 z matrycą o przekątnej 13,3 cala. Obudowa o masie własnej 1,31 kg powoduje, że komputer ten jest idealnym kompanem podczas podróży służbowych.

Zawias 360 stopni w HP EliteBook x360 830 G7

Bateria, która pozwoli zapomnieć o zasilaczu

Gdy mowa o wydajności nie można zapominać o baterii. Nowoczesny laptop do pracy zdalnej musi posiadać akumulator o sporej pojemności, który pozwoli zapomnieć o zasilaczu przez cały dzień. Dodatkowo większość konstrukcji wykorzystuje już szybkie ładowarki USB Typu C, które umożliwiają podładowanie naszego telefonu komórkowego i zapewniają dużą uniwersalność.

Laptop biznesowy HP EliteBook x360 830 G7 oferuje akumulator pozwalający na kilkanaście godzin nieprzerwanej pracy. Niedobory energii szybko uzupełnimy z wykorzystaniem dedykowanej, 65 W ładowarki, która jest równie kompaktowa, jak HP EliteBook x360 830 G7.

Obudowa wykonana z odpowiednio wytrzymałych materiałów

Częsta zmiana miejsca pracy naraża komputer na uszkodzenia mechaniczne. Decydując się na nowego laptopa warto zwrócić uwagę na jakość wykonania obudowy. Większość laptopów biznesowych wykonana jest z wysokiej klasy materiałów takich, jak aluminum, włókno węglowe czy stop magnezu. Wybierając model z odporną obudową będziemy w stanie cieszyć się niezawodnym komputerem przez wiele lat.

Warto pamiętać również, że wytrzymała obudowa nie zawsze musi oznaczać wysokiej masy własnej.

HP EliteBook x360 830 G7

HP EliteBook x360 830 G7 posiada obudowę typu unibody wykonaną z aluminium, a cała konstrukcja waży zaledwie 1310 g.

Wygodna, cicha i podświetlana klawiatura kluczem do sukcesu

Praca na komputerze opiera się głównie na wprowadzaniu tekstu. Warto zatem zadbać o to, aby nasz nowy sprzęt posiadał odpowiednio wygodną klawiaturę z wysokim skokiem klawiszy oraz wbudowanym podświetleniem.

HP zaprojektowało dla najnowszych modeli EliteBook x360 830 G7 zupełnie nową klawiaturę, która charakteryzuje się niezwykle cichą pracą. Dzięki tej unikalnej konstrukcji nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy pracowali w absolutnej ciszy, nie denerwując przy tym innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

Wysoka rozdzielczość pozytywnie wpływa na wielozadaniowość

Decydując się na komputer do pracy zdalnej należy mieć na uwadze, że nie zawsze będziemy w stanie pracować z dodatkowym monitorem. Każdy pracownik zdalny doceni ekran o podwyższonej rozdzielczości, który pozwoli na lepszą pracę wielozadaniową. Nie wolno zapominać również o wysokiej jasności maksymalnej. Ciemna matryca nie pozwoli na korzystanie z laptopa na zewnątrz.

Wyświetlacz HP EliteBook x360 830 G7

W przypadku, gdy pracujemy z danymi wrażliwymi warto rozważyć zakup modelu z wbudowanym filtrem prywatności. Jeżeli często pracujemy z programami graficznymi dobrym pomysłem jest zakup urządzenia 2w1 z dotykowym ekranem oraz aktywnym piórem o wysokiej czułości.

Najlżejszy komputer HP EliteBook x360 830 G7 wyposażono w matryce dopasowaną do potrzeb użytkowników zdalnych. Mowa o panelu Full HD o jasności 1000 nitów wraz z wbudowanym filtrem prywatności HP Sure View G3. Wyświetlacz kompatybilny jest z aktywnym stylusem HP Rechargable Active Pen G3.

Podzespoły, które zapewnią wydajność na najwyższym poziomie

Komputer do pracy zdalnej powinien posiadać wydajne podzespoły, które zapewnią płynne działanie i zminimalizują czas oczekiwania na uruchamianie aplikacji. Obecnie na rynku znajdziemy konstrukcje wyposażone w czterordzeniowe procesory niskonapięciowe, które zapewniają wysoką wydajność zachowując ponadprzeciętną sprawność energetyczną. Warto rozważyć zakup komputera posiadającego 16 GB pamięci operacyjnej. Ilość ta pozwoli na otwarcie niezliczonej ilości aplikacji w tle.

W nowoczesnym laptopie do pracy zdalnej nie może zabraknąć szybkiego nośnika SSD wykorzystującego technologię NVMe.

W konwertowalnym HP EliteBook x360 830 G7 znajdziemy również dwa złącza Thunderbolt 3. Pozwolą one na przesyłanie danych z prędkością powyżej 1000 MB/s i korzystanie z nowoczesnych stacji dokujących, które zamienią ultraprzenośnego laptopa w potężną stację roboczą.

Porty Thunderbolt 3 w HP EliteBook x360 830 G7

Niczym niezakłócony dostęp do sieci

Czy praca zdalna bez dostępu do sieci jest możliwa? Obecnie mało kto wyobraża sobie, aby pracować offline. Niestety wykonując obowiązki poza biurem czasami trudno o szybkie i stabilne połączenie z siecią Wi-Fi. Właśnie dlatego w HP EliteBook x360 830 G7 znajdziemy dedykowany modem 4G LTE, który zapewnia dostęp do sieci podczas przemieszczania się. Gdy pracujemy zdalnie z domowego zacisza możemy wykorzystać gigabitowe połączenie Wi-Fi, które zmniejszy opóźnienia. Doceni to każdy uczestnik telekonferencji.

HP EliteBook x360 830 G7

Zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony prywatności

Na komputerze wykorzystywanym do pracy znajduje się mnóstwo danych wrażliwych. Niezwykle istotne jest, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim. Firma HP opracowała specjalne narzędzia HP Sure, które zapewniają bezpieczeństwo danych oraz ochronę prywatności użytkownika.

W komputerze HP EliteBook x360 830 G7 znajdziemy takie rozwiązania, jak fizyczną osłonkę kamery HP Privacy Camera, zintegrowany filtr prywatności HP Sure View Gen3 oraz wieloetapowe uwierzytelnianie podczas logowania do systemu HP Multi-Factor Authenticate Gen3.

HP Privacy Camera

Dodatkowo o bezpieczeństwo dba rozwiązanie HP Sure Start Gen6, które zapobiega atakom na oprogramowanie układowe komputera i umożliwia automatyczną naprawę uszkodzonego BIOS'u.

Nie zapomnij o tych elementach

Wybierając nowy komputer przenośny do pracy nie wolno zapominać o głośnikach, kamerce oraz mikrofonach.

HP EliteBook x360 830 G7

To elementy, które niezwykle przydają się podczas pracy zdalnej. W laptopie HP EliteBook x360 830 G7 możemy liczyć na wbudowaną kamerkę HD z fizyczną osłoną prywatności oraz system trzech mikrofonów z aktywną redukcją szumów. Za reprodukcję dźwięku odpowiadają głośniki Bang & Olufsen. Dzięki nim oraz wysokiej klasy ekranowi HP EliteBook x360 830 G7 po godzinach pracy pozwoli zrelaksować się przy ulubionych filmach i serialach.