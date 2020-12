Laptop gamingowy – czym się charakteryzuje dobry sprzęt i na co zwracać uwagę

Znalezienie dobrego laptopa gamingowego w cenie, która nie zrujnuje naszego budżetu to nie lada zadanie. Tym bardziej, gdy nie wiemy czym dokładnie taki sprzęt powinien się charakteryzować. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy wyborze tego mobilnego urządzenia.

Spis treści

Wraz z rozwojem technologii, zmienia się cały otaczający nas świat. Wszystko dookoła jest szybsze, sprawniejsze, bardziej ekologiczne, mniejsze (lub większe) oraz bardziej funkcjonalne. Zwiększyło się znacznie również tempo życia, dlatego też bardzo istotną rolę odgrywa w nim mobilność. Przy tym wszystkim, nie możemy zapominać o relaksie, odpoczynku i szeroko pojętej rozrywce. Laptopy gamingowe natomiast, to urządzenia które oferują swoim użytkownikom zarówno rozrywkę w postaci gier, jak i pełną mobilność. Problem w tym, że znalezienie odpowiedniego sprzętu nie jest wcale łatwe.

Odpalone? To do dzieła

Dobry laptop gamingowy musi spełniać liczne kryteria

Wbrew pozorom, jest bardzo wiele czynników, na które powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze mobilnego urządzenia do grania. Szczególnie, jeśli nie chcemy bawić się na przenośnej konsoli lub smartfonie. Jest jednak kilka wyjątkowo istotnych rzeczy, od których z pewnością należy zacząć rozeznanie. Tym bardziej, że laptopy gamingowe do tanich sprzętów nie należą.

Procesor

Najważniejsze w każdym laptopie gamingowym są podzespoły, z procesorem na czele. Bowiem, to właśnie on odpowiada za wydajność naszego urządzenia. Tak więc, rozglądając się za laptopem gamingowym, powinniśmy skupić się na możliwie jak najnowszej generacji procesora, o wysokiej częstotliwości taktowania i dużej liczbie rdzeni (najlepiej 6 lub 8 rdzeni, ewentualnie 4-rdzeniowy z obsługą 8 wątków). Dobrze więc zwrócić uwagę na modele z jednostkami Intel Core 10-tej generacji lub AMD Ryzen z serii 4000.

Karta Graficzna

Wysokiej klasy karta graficzna jest nie mniej istotna, niż sam procesor, gdyż odpowiada ona za jakość wyświetlanego obrazu i komfort rozgrywki. Niestety, znaczna część dostępnych na rynku laptopów gamingowych jest wyposażona w zintegrowane układy graficzne, które nie zawsze są w stanie zaoferować nam dostateczną płynność podczas grania. Na szczęście, można dokupić osobną kartę graficzną lub od razu rozglądać się za laptopem bez zintegrowanej grafiki.

Obecnie, najlepszymi na rynku jednostkami dla graczy są podzespoły od firmy NVIDIA, z wyszczególnieniem serii RTX 2000. Zwłaszcza GeForce RTX robi duże wrażenie, ponieważ pozwoli na płynną grę w Full HD, a nawet 4K. W przypadku bardziej ograniczonych zasobów finansowych i mniej wymagających tytułów, doskonale sprawdzi się również m.in. GeForce GTX.

Bo liczy się wnętrze

Dysk

Odpowiedni dysk powinien oferować nam wystarczającą ilość miejsca na dane, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach poszczególne gry mogą zajmować po 100 GB pojemności. Najlepiej skupić się na laptopach gamingowych z wbudowanym Dyskiem SSD. Choć na rynku są dostępne również mobilne urządzenia go pozbawione, to raczej nie ma co zwracać na nie uwagę, ponieważ różnica zarówno podczas grania, jak i zwykłego użytkowania jest wyraźna. Oczywiście, na korzyść SSD.

Pamięć

Pamięć RAM to odpowiedni przykład tego, że im więcej, tym lepiej i na tym podzespole nie powinno się oszczędzać. Obecnie dolnym standardem jest 8 GB, jednak zaczyna on wzrastać do 16 GB. Jeśli jednak operujemy wystarczającą ilością pieniędzy, to na rynku znajdziemy również tak imponujące konstrukcje, jak np. Acer Predator Helios 700, obsługujący nawet do 64 GB RAM-u.

Ekran

Wbrew pozorom, wielkość ekranu nie jest szczególnie ważna w laptopach gamingowych, ponieważ zależy od indywidualnych preferencji. Duży ekran to lepsza widoczność, jednak mniejszy przekłada się na wielkość konstrukcji i wagę sprzętu, co jest wyjątkowo istotne w urządzeniach mobilnych.

Liczą się głównie parametry zastosowane w ekranie, takie jak kontrast, jasność i najważniejsze dla gracza – częstotliwość odświeżania. Wyższe odświeżanie to płynniejsza rozgrywka, o ile karta graficzna generuje wystarczającą liczbę kl./s. Należy więc zainteresować się modelami z 144 Hz, bądź nawet 240 lub 300 Hz w przypadku sprzętów o większym standardzie. Warto też szukać laptopów ze wsparciem technologii G-Sync, która pozwala zminimalizować mikroprzycięcia lub rwanie obrazu, gdy liczba generowanych kl./s jest niższa, niż odświeżanie ekranu.

Okno na gamingowy świat

Chłodzenie

System chłodzenia jest niezwykle istotny w przypadku laptopów gamingowych. Biorąc pod uwagę, że są to urządzenia mobilne, podczas ich użytkowania umieszczamy je na różnorakich powierzchniach. Ważne jest więc, aby w dowolnych warunkach sprzęt miał zapewnioną odpowiednią cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie, będzie dochodziło do przegrzewania laptopa, co ma wpływ nie tylko na jego funkcjonowanie, ale również może prowadzić do jego uszkodzenia. Nie wspominając już o komforcie gry, ponieważ nikt nie czerpałby chyba przyjemności z rozgrywki, podczas gdy sprzęt parzyłby go w dłonie czy kolana.

Dlatego, dobrze zwrócić uwagę na modele wyposażone w dodatkowe wentylatory lub przewody chłodzące. Co ciekawe, obudowa laptopa może nam podpowiedzieć, jaka jest jakość jego chłodzenia. W jaki sposób? Jeśli widzimy sporej wielkości otwory wentylacyjne, to oznacza, że producent sprzętu prawdopodobnie przyłożył się do systemu chłodzenia.

Klawiatura

Jaka klawiatura jest – każdy widzi, jednak dla graczy nie jest to jedynie standardowy dodatek. To zdecydowanie coś, co ma istotny wpływ na komfort i jakość użytkowania. W laptopie gamingowym, powinna ona być przede wszystkim solidna i ergonomiczna. Ciekawym rozwiązaniem, wprowadzonym w niektórych nowoczesnych modelach, jest niskoprofilowa klawiatura mechaniczna.

Choć podczas zakupu laptopa nie każdy zwraca na to uwagę, to funkcja podświetlenia klawiszy znacznie ułatwia zarówno jego standardowe wykorzystywanie, jak i rozgrywkę. Wszak różne są warunki użytkowania laptopa gamingowego, jednak zawsze dobrze jest widzieć, co właściwie wciskamy.

Bateria

Nie powinniśmy zapominać oczywiście o baterii. Dobre urządzenie mobilne do grania powinno posiadać odpowiednie zasilanie, które pozwoli na jak najdłuższą eksploatację bez potrzeby ładowania. W końcu, jest to jedna z najistotniejszych kwestii, dotyczących wszelkich sprzętów mobilnych.

Propozycje laptopów gamingowych

Skoro już wiemy, na co zwracać uwagę przy wyborze dobrego laptopa gamingowego, to pora na kilka propozycji, różniących się podzespołami, a tym samym ceną. Nie zapominajmy bowiem, że podczas kupna produktu, jego koszt jest jedną z kluczowych spraw.

Laptopy gamingowe około 4 000 złotych

MSI GF63 Thin

LENOVO IdeaPad Gaming 3

Laptopy gamingowe do 6 000 złotych

ASUS TUF Gaming A15

ACER Nitro 5

Laptopy gamingowe do 8 000 złotych

ASUS ROG Strix G15 G512LW

HUAWEI Matebook X Pro

Laptopy gamingowe do 10 000 złotych

ASUS Rog Strix Scar III

DELL G5 15 5500

Laptopy gamingowe około i powyżej 10 000 złotych

Acer Predator Helios 700

ASUS Rog Zephyrus Duo 15 GX550

Warto również zwrócić uwagę na całą serię na odświeżoną serię laptopów Omen 15, o której dokładniej pisaliśmy tutaj.