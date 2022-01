Laptop i tablet w jednym? Zobacz, co wymyśliło Lenovo.

Projekt nowego laptopa Lenovo zachwyca i jednocześnie wywołuje sporo pytań. Opowiadamy, do czego służy dodatkowy ekran w urządzeniu.

Zdaje się, że podczas tworzenia projektu nowego laptopa firma Lenovo kierowała się powiedzeniem "Co dwie głowy to nie jedna", to znaczy... "Co dwa ekrany to nie jeden". Być może znudził im się wygląd zwykłych laptopów?

Tak czy siak, projekt nowego ThinkBook Plus firmy Lenovo wygląda bardzo atrakcyjnie. Najbardziej przyciągającym uwagę detalem jest drugi ekran. Wielofunkcyjny 8-calowy wyświetlacz może być przedłużeniem klawiatury albo dodatkowym narzędziem, ułatwiającym pracę w różnych aplikacjach. Może on być notatnikiem, kalkulatorem czy też klonować ekran Twojego smartfona.

Mimo że urządzenie jest prawdziwą innowacją w świecie laptopów, ma też swoje wady. Przede wszystkim to, że drugi ekran został umieszczony po prawej stronie urządzenia. Ale czy jest to dobre rozwiązanie dla wszystkim potencjalnych użytkowników? Wątpię, żeby leworęczni byli pocieszeni tym faktem.

Kolejną wadą jest waga laptopa. Chcielibyśmy, żeby nasz sprzęt był nie tylko funkcjonalny, ale też lekki - w ten sposób spełnia on oczekiwania co do komfortu użytkowania. Niestety wygląda na to, że konstrukcja ThinkBooka Plus nie jest zbyt lekka, co nie pozwoli nam na częste przenoszenie laptopa.

Miejmy nadzieję, że projekt zostanie dopracowany. Zdecydowanie jednak można powiedzieć, że na razie nie jest to laptop dla każdego, ale na pewno wniesie coś nowego do świata technologii.

Źródło: yankodesign.com