Laptop premium – 2w1 czy klasyczny? Sprawdź Dell Inspiron serii 7000

Zastanawiasz się nad zakupem komputera przenośnego na lata? Na półkach sklepowych znajdziesz przenośne konstrukcje 2w1 lub klasyczne laptopy. Dell przygotował nowe modele z serii Inspiron 7000, które oferują funkcje znane z droższych serii XPS, a przy okazji nie zrujnują domowego budżetu. Który model warto wybrać? Czy komputer 2w1 jest dobrą alternatywą dla klasycznego notebooka?

Pierwszy kwartał 2021 roku już za nami. Oznacza to, że wszystkie konstrukcje zaprezentowane na początku bieżącego roku pojawiły się już na półkach sklepowych. To świetna wiadomość dla wszystkich konsumentów, którzy planują zakup nowego komputera.

Czarny Dell Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Na przestrzeni ostatnich miesięcy producenci sprzętu komputerowego popracowali nad udoskonaleniem swoich konstrukcji. Pomogła w tym firma Intel, która stworzyła platformę Intel Evo (zapoznaj się z naszym testem). Gwarantuje ona wysoką wydajność, rewelacyjne czasy pracy na baterii oraz przystosowanie sprzętu do aktualnych realiów - wideokonferencji oraz pracy zdalnej.

Zastanawiasz się nad zakupem nowego komputera przenośnego? Z pewnością chcesz, aby nowy model był ładny, wydajny i wytrzymały. Dzisiejsze konstrukcje oferują wbudowane czytniki linii papilarnych, świetne ekrany o rozdzielczości Full HD lub wyższej, podświetlane klawiatury i spore gładziki. Gdy spojrzymy na najnowsze modele szybko okaże się, że większość laptopów jest do siebie bardzo podobna.

Pozytywnie wyróżniają się najnowsze komputery firmy Dell z serii Inspiron na rok modelowy 2021.

Dell przygotował szeroką gamę nowości, a w jej skład wchodzą komputery 2w1 oraz klasyczne notebooki. Co ważne laptopy z rodziny Inspiron otrzymały mnóstwo elementów z droższych modeli XPS, ale ich cena nie odstrasza. Prezentowane przeze mnie komputery da się kupić za mniej, niż 5000 zł. Sprawdzamy, co Dell przygotował dla nas w tej półce cenowej i czym wyróżnia się względem konkurencji.

Mobilny laptop do pracy klasy premium

Mobilne laptopy klasy premium są coraz chętniej wybierane przez polskich konsumentów. Zakup droższego modelu wyposażonego w wydajne podzespoły oraz świetnie wykonaną obudowę jest gwarancją spokoju na lata.

Dell zdaje sobie sprawę z tego, że komputerów nie wymieniamy tak często, jak smartfonów. Wszystkie prezentowane dziś komputery mają wytrzymała obudowę i są świetnie wykonane. Dodatkowo producent gwarantuje, że przeprowadził testy 20 tysięcy prób otwierania-zamykania każdego z modeli. W fabryce sprawdzono również jak obudowa radzi sobie na wyginanie (25 tysięcy powtórzeń) oraz wprowadzanie sporej ilości danych (5 milionów uderzeń w klawiaturę). Przed wdrożeniem modeli do sprzedaży przepracowały one łącznie 10 tysięcy godzin pracy w temperaturach od -40 do 65 stopni Celsiusa.

Dell Inspiron 14 5406 - tani laptop premium 2w1

Dell Inspiron 14 5406 to jedna z tańszych propozycji 2w1 na rynku, która oferuje część funkcji znanych z laptopów premium.

Dell Inspiron 14 2w1 5000 (5406)

Komputer posiada podświetlaną klawiaturę, zawias unoszący pulpit roboczy, który ułatwia recyrkulację powietrza oraz 14 calową matrycę WVA o rozdzielczości Full HD z obsługą aktywnego pióra Microsoft Pen Protocol 1.5 (sprzedawanego osobno). Komputer napędzany jest przez procesory Intel Core 11 generacji i może mieć dodatkową kartę graficzną Nvidia MX.

Dell zastosował również technologie znane z droższych modeli - szybkie ładowanie ExpressCharge, łączność Wi-Fi 6 oraz pełen zestaw portów. Dell Inspiron 14 5406 posiada pełnowymiarowe HDMI, USB Typu A, dedykowane złącze zasilacza, USB Typu C z Display Port, czytnik kart pamięci oraz łącze słuchawkowe.

Producent pozwala na rozbudowę pamięci operacyjnej, wymianę modułu Wi-Fi oraz dysku SSD.

Dell Inspiron 13 7306 - mniejszy, ładniejszy i jeszcze lepiej wykonany

Dell Inspiron 13 7306 na 2021 rok modelowy to tańszy brat flagowego XPS'a. Producent na nowo zaprojektował ten model i zaoferował wiele nowości, które dotychczas dostępne były jedynie w najdroższych konstrukcjach. Obecnie topowe modele z serii Inspiron to komputery klasy premium, które niebezpiecznie blisko zbliżają się do najlepszych konstrukcji typu high-end.

Srebrny Dell Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Modele z rodziny Inspiron 13 7000 posiadają certyfikat Intel Evo, który gwarantuje wysoką wydajność, kulturę pracy oraz długie czasy pracy na baterii.

Wybrane konfiguracje Della Inspiron 13 7306 posiadają USB Typu C z obsługą USB 4 oraz Thunderbolt 4. To nowe standardy, które pozwolą na szybkie przenoszenie danych i podłączanie wyświetlaczy o rozdzielczości 4K i wyższej.

Inspirona 13 7306 wyposażono w obudowę wykonaną z aluminium ze szlifowanymi detalami. Komputer oferuje inteligentny system chłodzenia, który automatycznie dostosowuje parametry pracy w zależności od obciążenia. Co ważne laptop jest w stanie wykryć w jaki miejscu się znajduje. Po położeniu go na biurku i podłączeniu zasilacza otrzymujemy maksymalną wydajność. W momencie, gdy oglądamy Netflixa na kanapie urządzenie pozostanie praktycznie bezszelestne.

Srebrny Dell Inspiron 13 7000 2w1 (7306) w trybie namiotu

Droższy przedstawiciel serii Inspiron posiada 13,3 calowy ekran z obsługą technologii Dolby Vision, 100% pokryciem palety barw sRGB oraz jasnością maksymalną na poziomie 300 nitów. Całość uzupełnia kompatybilność z materiałami HDR oraz aktywnym stylusem Dell PN350M z obsługą protokołu Microsoft Pen Protocol 1.5.

Pióro Dell PN350M jest elementem opcjonalnym, które możemy dokupić wedle własnych potrzeb. Pozwala ono na wygodne notowanie w trybie tabletu oraz podpisywanie się na cyfrowych dokumentach. To świetny dodatek dla komputera 360 stopni.

Złożony Dell Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Zawiasy 360 stopni pozwalają w pełni wykorzystać potencjał Della Inspiron 7306 2w1. Tego ważącego zaledwie 1,37 kg laptopa szybko i wygodnie zamienimy w tablet. Możemy również skorzystać z trybu namiotu, aby wygodnie odtwarzać pliki multimedialne.

Inspiron 7306 podobnie jak tańszy model posiada pełnowymiarowe HDMI, klasyczny port USB, gniazdo zasilania, port USB Typu C z DisplayPort lub Thunderbolt 4, czynnik kart pamięci microSD oraz gniazdo słuchawkowe Jack. Producent umożliwia wymianę dysku SSD. Pamięć operacyjna RAM to szybkie kości o taktowaniu 4267 MHz, które zostały wlutowane na płytę główną.

Porty srebrnego Della Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Dell Inspiron 13 7306 w kolorze srebrnym to złoty środek pomiędzy konstrukcjami ze średniej półki cenowej, a najdroższymi modelami high-end. Cena zaczyna się od nieco ponad 4000 zł.

Podoba Ci się Dell Inspiron 13 7306, ale chciałbyś kilka dodatkowych elementów z modelu XPS? Nie ma problemu - Dell przygotował czarną wersję Inspiron 13 7306 2w1, która jest jeszcze lepiej wyposażona.

Czarny Dell Inspiron 7306 - najlepszy wybór dla odbiorców indywidualnych

Dell zdaje sobie sprawę z faktu, że nie każdy konsument może pozwolić sobie na zakup komputera z serii XPS, które kosztują niekiedy powyżej 10 tysięcy złotych, a jednocześnie nasze wymagania w stosunku do laptopów stale rosną.

Dell Inspiron 13 7000 2w1 czarny (7306)

Dla najbardziej wymagających odbiorców indywidualnych Dell przygotował czarną wersję Inspriona 7306 2w1.

Komputer posiada nie tylko inny kolor obudowy. To udoskonalona konstrukcja, która oferuje kilka ciekawych funkcji.

Klawiatura czarnego Della Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Czarny Inspiron 7306 to ponownie model typu 2w1 z 360 stopniowymi zawiasami. Tym razem producent oferuje pióro Dell Premium w standardzie. Jest to stylus ładowany indukcyjnie wprost ze specjalnej stacji dokującej. Została ona umieszczona pomiędzy zawiasami. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy się już obawiać, że zgubimy drogiego rysika przyczepionego do laptopa z wykorzystaniem słabego magnesu.

Aktywne pióro Dell Premium obsługuje protokół Microsoft Pen Protocol 2.0. Oznacza to, że otrzymujemy wyższą dokładność, a ekran wykrywa kąt pochylenia pióra w stosunku do panelu, co przekłada się na płynniejsze działanie.

Czarny Dell Inspiron 13 7000 2w1 (7306)

Droższy przedstawiciel serii Inspiron 7306 oferuje również zasilacz z końcówką USB Typu C oraz ma port Thunderbolt 4 w każdej konfiguracji.

Zasilacz Dell z USB Typu C

Warto dodać, że czarnego Della Insprion 7306 2w1 możemy skonfigurować w opcji z matrycą o rozdzielczości Ultra HD (4K).

Czarny Dell Inspiron 7306 2w1 jest o około 10% droższy od srebrnego modelu. Warto zaznaczyć, że w cenie otrzymujemy już pióro Dell Premium, którego brakuje w srebrnych wersjach.

Podobają Ci się wyżej wymienione modele, ale nie przemawia do ciebie konstrukcja 2w1 z zawiasami typu 360 stopni? Spokojnie, Dell przygotował również klasyczny model z serii Inspiron 7000, który także ma kilka asów w rękawie.

Dell Inspiron 7400 - najlepszy 14 calowy komputer przenośny

Posiadasz klasycznego, 15 calowego notebooka i myślisz nad jego wymianą na nowszy model, a nie chcesz konstrukcji typu 2w1? Dell proponuje komputer w zupełnie nowym rozmiarze 14,5 cali. Producent jasno mówi, że era 15 calowych laptopów się skończyła. Flagowe modele to teraz 14 calowe konstrukcje, co niesie za sobą wymierne korzyści.

Dell Inspiron 14 7000

Klasyczny Dell Inspiron 7400 posiada ekran o przekątnej 14,5 cala. Jest to wyświetlacz o proporcjach 16:10. Oznacza to, że w praktyce otrzymujemy więcej miejsca w pionie przy jednoczesnej minimalizacji dolnej ramki matrycy.

Zmiana proporcji pozwolił na zastosowanie większej matrycy przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów. Całość pozytywnie przekłada się na produktywność. Praca z dwoma aplikacjami na jednym ekranie jest łatwiejsza, a strony internetowe wyświetlają więcej treści. Co ważne podczas oglądania filmów nie musimy martwić się o gigantyczne ramki, które pojawiają się w komputerach z matrycami 3:2.

Dell Inspiron 14 7400 oferuje ekran o rozdzielczości QHD+ (2560 x 1600 pikseli). Jest to panel, który nie męczy wzroku. Wszystko dzięki sprzętowemu rozwiązaniu redukcji emisji światłą niebieskiego.

Dell Inspiron 14 7000

Klasyczny model również posiada zmodyfikowany zawias, który lekko unosi pulpit roboczy.

Zawias Della Inspiron 14 7000

Wpływa to pozytywnie na komfort użytkownika oraz wspomaga wentylację komputera.

System chłodzenia Della Inspiron 14 7000

Zawias posiada ciekawą, gumową fakturę, dzięki której komputer nie ślizga się po biurku.

Warto zaznaczyć, że Dell Inspiron 14 7400 świetnie sprawdzi się podczas pracy zdalnej. Komputer posiada kamerkę zapożyczoną ze smartfonów z fizyczną osłonką obiektywu. Nie zabrakło również głośników umieszczonych koło klawiatury, które gwarantują donośny dźwięk w wysokiej jakości.

Klawiatura i głośniki Della Inspiron 14 7000

Dell Inspiron 14 7000 jest nieco lżejszy od swoich braci 2w1 i waży zaledwie 1,2 kg (w podstawowej konfiguracji).

Za klasycznego Della Inspiron 14 7000 zapłacimy nieco ponad 4000 zł.

Preferencyjne warunki serwisowe, których nie znajdziesz u konkurencji

Warto zaznaczyć, że wszystkie opisywane komputery posiadają 24 miesięczną gwarancję producenta.

Co ważne pierwszy rok realizowany jest w formie Next Business Day. Oznacza to, że po zgłoszeniu usterki zostanie podjęta naprawa w zaledwie jeden dzień roboczy. Dell posiada zaawansowane oprogramowanie diagnostyczne, które pozwala zdalnie wykryć usterkę i wybrać najoptymalniejszą formę jego usunięcia. Z gwarancją Next Business Day możemy zamówić serwisanta do miejsca naszego zamieszkania bez dodatkowych kosztów.

Gdy zdecydujemy się na zakup komputera w specjalistycznych sklepach wielkopowierzchniowych otrzymamy dwuletnią gwarancją Next Busness Day.

Laptop premium – 2w1 czy klasyczny?

Dell przygotował świetne komputery, które idealnie uzupełniły portfolio firmy. Konsumenci szukający nowości i nietypowych rozwiązań mogą sięgnąć po jeden z trzech laptopów 2w1. Sprawdzą się one zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Urządzenia oferują dotykowy ekran z niewielkimi ramkami oraz obsługę aktywnego stylusa. Całość uzupełniają pełnowymiarowe porty, których brakuje w droższych modelach z serii XPS.

Jeżeli nie jesteś fanem nowinek i wolisz klasykę nic straconego. Dell Inspiron 14 7000 to świetny notebook, który posiada rewelacyjny ekran o przekątnej 14,5 cala i proporcjach 16:10. Komputer ten jest tak samo dobrze wyposażony, a zamiast zawiasu 360 stopni i pióra otrzymujemy głośniki stereo umieszczone obok klawiatury, niższą wagę oraz wyświetlacz, którego nie znajdziemy u konkurencji.

Który model bardziej przemawia do Ciebie?