Laptop za kilkanaście tysięcy jest taki wolny? Takie rzeczy może sprzedać tylko Apple

Najnowsze MacBooki Pro - zarówno w wersji 14-calowej, jak i 16-calowej, z najmocniejszymi czipami M2 Max, czy też podstawowymi M2 Pro - narobiły sporo szumu po swojej premierze. Apple po raz kolejny pokazało, że może równać się z najlepszymi jeśli chodzi o konstruowanie szybkich, wydajnych procesorów. Tuż po premierze konstrukcje firmy z Cupertino utonęły wręcz w pochwałach. Okazuje się jednak, że nie wszystko jest z nimi aż tak świetnie, jak myśleliśmy na początku.

24 stycznia Apple zaczęło sprzedawać swoje nowe komputery w sklepach stacjonarnych, pierwsza zamówienia online dotarły również do klientów - jak i do recenzentów. Od tego dnia rozpoczęły się szaleńcze testy nowych jednostek, które miały potwierdzić reklamowane przez Apple przyspieszenia w działaniu najnowszych komputerów.

Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o prędkość procesorów oraz kart graficznych swojej produkcji, ciężko zarzucić Apple jakiekolwiek naciąganie. Rzeczywiście M2 Pro oraz M2 Max są około 20-40% szybsze od swojego poprzednika. Te ulepszenia to połączenie większej liczby rdzeni, ale także nowszej architektury używanej przez M2.

Jednak okazuje się, że nie wszystkie elementy w nowym komputerze zmieniły się na lepsze - niektóre z nich działają wręcz w żółwim tempie w porównaniu do poprzedniego modelu.

BREAKING: We’ve just discovered that the base 14” M2 Pro MacBook Pro (512GB) is considerably slower than the previous 14” M1 Pro model.



Apple is likely using single SSD modules again (like the base 256GB M2 Air and M2 MacBook Pro).



More testing to come. pic.twitter.com/3kMiHVDxaF