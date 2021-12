Laptopy Dell Latitude z Windows 11 Pro idealnymi kompanami do pracy

Najnowsza seria komputerów biznesowych Dell Latitude napędzana systemem operacyjnym Windows 11 Pro idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. Laptopy z rodzin Latitude 7000 oraz Latitude 9000 to wszechstronne narzędzia pracy, które pozytywnie zaskakują jakością wykonania, wydajnością, uniwersalnością oraz użytecznymi dodatkami. Dlaczego warto wybrać jeden z najnowszych komputerów firmy Dell?

Spis treści

Czasy, w których komputery biznesowe kojarzyły się nam z dużymi, ciężkimi, czarnymi urządzeniami bezpowrotnie minęły. Na przestrzeni ostatnich lat ich konstrukcja znacząco wyewoluowała. Tradycyjne laptopy zostały zastąpione ultraprzenośnymi odpowiednikami, które są szybsze, wydajniejsze, cichsze, ładniejsze oraz zauważalnie lżejsze. Co ważne wraz z postępującą miniaturyzacją nie zapomniano o odpowiedniej ilości portów wejścia/wyjścia oraz zaawansowanych systemach zabezpieczeń. Całość uzupełniają konstrukcje typu tablet z dołączaną klawiaturą oraz laptopy 2 w 1 wyposażone w zawiasy 360 stopni.

Dell Latitude 9420 2 w 1

Kolejną rewolucją w rozwoju komputerów biznesowych jest wprowadzenie na rynek nowego systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro. Oprogramowanie to jest jeszcze lepiej dostosowane do nowoczesnych komputerów przenośnych, posiada ulepszone funkcje obsługi z wykorzystaniem dotyku oraz oferuje innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Całość uzupełnia odświeżony wygląd oraz większa energooszczędność.

Zobacz również:

Windows 11 Pro wprowadza również automatycznie wyciszanie systemu, możliwość szybkiego ustawiania aplikacji według schematu 3, 5, lub dwa okna na jeden wyświetlacz. Bardzo ważną nowością jest zaktualizowany wygląd Microsoft Fluent Design oraz całkowicie zmodyfikowane Menu Start.

Przy okazji wyżej wymienionych zmian Microsoft nie zapomniał o zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i ochrony prywatności użytkowników. Windows 11 działa jedynie na komputerach z modułem TPM 2.0. W ustawieniach znajdziemy również specjalne menu pozwalające szybko i wygodnie zarządzać ustawieniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz aktualizacjami oprogramowania.

Wprowadzenie na rynek Windowsa 11 zbiegło się w czasie z debiutem nowych komputerów biznesowych Dell Latitude serii 7000 oraz 9000, które idealnie współpracują z Windowsem 11, a na dodatek oferują mnóstwo ciekawych rozwiązań technologicznych oraz zgodność z platformą Intel EVO (w wybranych konfiguracjach sprzętowych) gwarantującą wysoką wydajność i bardzo dobre czasy pracy na baterii.

Dell Latitude 9420 2 w 1

Seria Dell Latitude 7000 - uniwersalne laptopy biznesowe dostępne w wielu konfiguracjach

Komputery z rodziny Dell Latitude 7000 to opłacalne konstrukcje biznesowe. Urządzenia łączą wysoką wydajność z rewelacyjnie wykonaną obudową, dodatkowymi funkcjami oraz przystępną ceną. Co ważne na rynku znajdziemy wiele modeli Dell Latitude 7000. W zależności od naszych preferencji możemy wybrać klasyczne komputery przenośne, tablety z doczepianą klawiaturą oraz laptopy 2 w 1 z zawiasami 360 stopni. Dzięki szerokiej gamie modeli każdy znajdzie urządzenie spełniające jego wymagania.

Dell Latitude 7000 - wysoka jakość wykonania wspierana sztuczną inteligencją

Laptopy Dell Latitude 7000 niezależnie od wybranego modelu wykonano z aluminium lub karbonu, które gwarantują podwyższoną wytrzymałość na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Komputery dostępne są w rozmiarach od 13,3 do 15,6 cala, a najlżejszy z nich waży zaledwie 1,12 kg. Dodatkowo matrycę okalają niewielkie ramki, które pozwalają na ograniczenie wymiarów zewnętrznych.

Decydując się na wybrany komputer z serii Latitude 7000 otrzymamy również kamerkę internetową o rozdzielczości Full HD połączoną z wysokiej jakości mikrofonami oraz głośnikami.

Dell Latitude 7420

Laptopy biznesowe z serii Latitude wyposażono w wytrzymałe akumulatory kompatybilne z technologią ExpressCharge. Pozwala ona naładować ogniwo do 80% w zaledwie 60 minut.

Chwilę warto zatrzymać się przy samym systemie operacyjnym Windows 11 Pro. Komputery Dell Latitude posiadają preinstalowaną aplikację Dell Optimizer. Program ten z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dopasowuje działanie komputera do aktualnie wykonywanych czynności.

Dzięki wydajnym podzespołom oraz specjalnym czujnikom umieszczonym w obudowie, komputery Dell Latitude posiadają funkcję automatycznego wybudzania w momencie, gdy nadgarstki użytkownika zbliżą się do klawiatury. Funkcja działa również w drugą stronę - po odejściu komputer jest automatycznie blokowany.

Narzędzia do zarządzania zdalnego zgodne z Windowsem 11

Aktualnie większość pracowników pracuje zdalnie lub hybrydowo, a to oznacza spory problem dla działów IT, które muszą dbać o bezpieczeństwo i aktualizacje komputerów służbowych. Nowe laptopy z serii Latitude wyposażone w system operacyjny Windows 11 Pro posiadają na pokładzie nowoczesne narzędzia do zarządzania zdalnego.

Dużą wartość dodaną stanowi bezpłatny pakiet narzędzi Dell Client Command Suite, dzięki któremu administratorzy IT w firmach i przedsiębiorstwach mogą swobodnie zmieniać ustawienia komputera, wymuszać instalację aktualizacji systemu operacyjnego oraz sterowników, a także modyfikować ustawienia oprogramowania układowego z wykorzystaniem zdalnej konsoli administracyjnej. Dodatkowo użytkownicy nawet nie zauważą zmian. Są one wprowadzane podczas ponownego rozruchu komputera.

Zaawansowany system chłodzenia dba o wysoką wydajność

Cześć komputerów mobilnych nawet pomimo obecności wydajnych podzespołów ma problemy z wykorzystaniem ich potencjału ze względu na źle zaprojektowany system chłodzenia, który nie radzi sobie z odprowadzaniem ciepła z obudowy. W przypadku laptopów Dell Latitude 7000 oraz 9000 otrzymujemy opatentowane wentylatory Dual Opposite Outlet.

System chłodzenia Dual Opposite Outlet

Pozwalają one na zwiększenie wydajności chłodzenia bez konieczności stosowania dużych wentylatorów. Specjalnie zaprojektowane wirniki maksymalizują przepływ powietrza skutecznie wydzielając ciepło z obudowy.

System chłodzenia posiada kilka trybów pracy współpracujących z aplikacją Dell Optimizer. Dodatkowo model 2 w 1 wyposażono w adaptacyjną reakcję termiczną. Po przejściu w tryb tablet chłodzenie automatycznie zmienia swój profil pracy i uwzględnia położenie komputera w celu dostosowania optymalnych parametrów wentylatora.

Dell Latitude 7320 - kompaktowy laptop biznesowy

Serię Dell Latitude 7000 otwiera model Latitude 7320. To kompaktowy komputer przenośny z ekranem o przekątnej 13,3 cala. Laptopa wyposażono w procesory Intel Core 11 generacji. Producent oferuje do wyboru konfiguracje z 8, 16 lub 32 GB wbudowanej pamięci operacyjnej LPDDR4 o taktowaniu 4267 MHz. Całość uzupełnia dysk SSD o pojemności do 1 TB.

Dell Latitude 7320

Dell Latitude 7320 może posiadać matrycę dotykową z pełnym pokryciem palety barw sRGB lub matowe matryce WVA o różnym stopniu jasności oraz pokrycia palety barw NTSC. Wisienką na torcie jest dotykowy ekran matowy z wbudowanym filtrem prywatności Digital Privacy SafeScreen.

Laptop posiada dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4, pełnowymiarowe USB 3.2 Gen 1 z funkcją ładownia oraz HDMI 2.0. Komputer waży zaledwie 1,12 kg.

Dell Latitude 7320 Detachable - wydajny tablet z Windowsem 11

Niezwykle ciekawą propozycją jest Dell Latitude 7320 Detachable. To wydajny tablet z systemem operacyjnym Windows 11 Pro, który dostarczany jest z dedykowaną okładką z wbudowaną klawiaturą i gładzikiem. Komputer również można skonfigurować z procesorami Intel Core 11 generacji. Do wyboru modele z 8 lub 16 GB wbudowanej pamięci operacyjnej LPDDR4X o taktowaniu 4267 MHz. Dell proponuje wersje z dyskami SSD o pojemności od 128 GB do 1 TB.

Dell Latitude 7320 Detachable

Komputer wyposażono w specjalnie zaprojektowany ekran o przekątnej 13 cali i proporcjach 3:2. Jest to panel o rozdzielczości Full HD+ 1920 x 1200 pikseli. Mowa o dotykowej matrycy o jasności 500 nitów z niską emisją światła niebieskiego oraz wsparciem dla aktywnego stylusa.

Tablet posiada dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4, które służą do ładowania oraz synchronizacji danych. Producent proponuje konfiguracje z wbudowanym modemem LTE. W smukłej obudowie umieszczono akumulator o pojemności 40 Wh, który pozwala na cały dzień pracy z dala od ładowarki.

Dell Latitude 7320 Detachable

Dell Latitude 7420 - wszechstronna propozycja 2 w 1

Klienci, którzy chcieliby połączyć klasycznego laptopa z tabletem mogą sięgnąć po model Latitude 7420 2 w 1.

Dell Latitude 7420 2 w 1

Laptop ten jest nieco większym bratem bliźniakiem Della Latitude 7320. Urządzenie wyposażono w 14-calową matrycę o rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli z pełnym pokryciem palety barw sRGB oraz obsługą aktywnego stylusa.

Dzięki zawiasom 360 stopni z Della Latitude 7420 2 w 1 można korzystać w trybie laptopa, tabletu, namiotu lub stojaka. W każdym z ustawień nie musimy obawiać się przypadkowego przegrzania. O chłodzenie dba bowiem aplikacja Dell Optimizer wspierana przez sztuczną inteligencję.

Dell Latitude 7520 - klasyczny notebook z ekranem o przekątnej 15,6 cala

Dell przygotował również jeszcze jedną propozycję z rodziny Latitude 7000. Mowa o klasycznym laptopie z matrycą o przekątnej 15,6-cala. Dell Latitude 7520 posiada bardzo szerokie możliwości konfiguracji i może stać się mobilną stacją roboczą.

Dell Latitude 7520

Komputer można skonfigurować z procesorem Intel Core i7 i nawet 32 GB wbudowanej pamięci operacyjnej LPDDR4 o taktowaniu 4267 MHz. Do wyboru mamy kilka rodzajów matryc o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Możemy wybrać matowy ekran dotykowy lub klasyczny panel z pełnym pokryciem palety barw sRGB oraz o podwyższonej jasności.

W topowej konfiguracji Dell Latitude 7520 oferuje wyświetlacz o rozdzielczości 4K 3840 x 2160 pikseli. Mowa o matrycy ComfortView Plus z niską emisją światła niebieskiego.

Dell Latitude 9420 2 w 1 - flagowy laptop biznesowy 2 w 1

Dla najbardziej wymagających klientów producent przygotował komputery z serii Latitude 9000 z ekranami o przekątnych 14,0 oraz 15,0 cala. Szczególną uwagę warto zwrócić na model 9420. To urządzenie 2 w 1 posiada wszystkie cechy charakterystyczne laptopów z rodziny Latitude 7000. Możemy również liczyć na kilka elementów dodatkowych, które uprzyjemniają pracę i zwiększają wielozadaniowość.

Dell Latitude 9420 2 w 1

Komputer Dell Latitude 9420 2 w 1 posiada większy touchpad pokryty specjalną powłoką poprawiająca poślizg palca. Akcesorium jest w pełni zgodne z precyzyjnymi sterownikami systemu operacyjnego Windows 11 Pro i pozwala na obsługę systemu operacyjnego za pomocą gestów. Na pokładzie znajdziemy bardziej rozbudowany system mikrofonów składający się z czterech sensorów kompatybilnych z funkcją redukcji hałasu z otoczenia. Element ten został zoptymalizowany do pracy z komunikatorem Microsoft Teams.

Dell Latitude 9420 2 w 1 świetnie sprawdza się również po godzinach pracy. Dzięki wysokiej jakości matrycy oraz głośnikom skierowanym do góry możemy oglądać ulubione filmy i seriale w dowolnym otoczeniu.

Seria 9000 (9420 i 9520) to obecnie jedyna linia komputerów Latitude z obsługą 5G.

Pomimo niewielkich rozmiarów i obecności matrycy 360 stopni, Dell Latitude 9420 2 w 1 posiada procesory o TDP podwyższonym do 28 W oraz wszystkie niezbędne do pracy porty.

Chwilę warto poświęcić matrycy. W Dellu Latitude 9420 2 w 1 mowa o dotykowym panelu o przekątnej 14 cali i rozdzielczości QHD+ 2560 x 1600 pikseli. Jest to matryca o jasności maksymalnej 500 nitów z pełnym pokryciem palety barw sRGB i wsparciem dla aktywnego stylusa. Ekran został pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Całość uzupełnia kamerka HD 720p z elektromechaniczną przesłoną z automatycznym odsłanianiem. W momencie uruchomienia kamerki w aplikacji Microsoft Teams lub Zoom nie musimy ręcznie wymuszać otwarcia aparatu. Zrobi to za nas aplikacja Dell Optimizer.

Dell Latitude - uniwersalne komputery biznesowe nowej generacji

Najnowsze komputery z biznesowej serii Latitude to urządzenia zaprojektowane w oparciu o najnowsze wymagania pracowników z całego świata. W portfolio znajdziemy zarówno klasyczne laptopy z ekranem o przekątnej 15,6 cala, ultramobilne komputery przenośne, tablet z dołączaną klawiaturą oraz urządzenia 2 w 1.

Dell Latitude 9420 2 w 1

Szerokie portfolio połączone z dużymi możliwościami personalizacji sprawia, że każdy klient znajdzie komputer odpowiedni dla siebie. Niezależnie od wybranego modelu i konfiguracji otrzymamy nowczesnego laptopa wyposażonego w wytrzymałą obudowę, wydajne podzespoły oraz oprogramowanie w pełni kompatybilne z najnowszym systemem operacyjnym Windows 11 Pro. Całość uzupełniają innowacyjne funkcje takie jak system chłodzenia Dual Opposite Outlet, czujniki wykrywające naszą obecność przy komputerze czy technologia Dell Optimizer wykorzystująca sztuczną inteligencję do optymalizowania pracy urządzenia.