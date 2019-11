Laptopy HP EliteBook dopasują się do Twoich potrzeb

EliteBook to jedna z najbardziej rozpoznawalnych serii laptopów biznesowych na rynku. HP stale rozszerza portfolio swoich produktów i obecnie oferuje trzy serie Elitebooków –klasyczną G5, konwertowalną X360 oraz hybrydową Elite X2 1013. Każda z nich dopasowuje się do innego stylu pracy, ale jednocześnie wszystkie laptopy oferuje wspólne, uniwersalne rozwiązania.

Spis treści

Prywatność, bezpieczeństwo, wygoda i długi czas działania niezależnie od serii

Zanim pochylimy się nad poszczególnymi seriami ElieBooków przyjrzyjmy się wspólnym możliwościom, które oferuje każda z nich. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych to bardzo ważne elementy laptopów biznesowych. Jako główne narzędzie pracy, laptopy nierzadko są używane do przeglądania danych i dokumentów, które nie mogą trafić do rąk, ani oczu osób trzecich. HP doskonale zdaje sobie z tego sprawę i oferuje szereg zabezpieczeń. Dostęp do komputera jest chroniony skanem odcisku palca lub twarzy. To zasługa wbudowanych czytników linii papilarnych i opcjonalnych kamer na podczerwień kompatybilnych z Windows Hello. Dodatkowo same dane są chronione przez szereg systemów odpowiedzialnych za ich przywracanie, takie jak HP Sure Start, Run praz Recovery, a HP Sure Click czuwa nad bezpieczeństwem podczas przeglądania stron internetowych.

O wysoki poziom prywatności dba HP Privacy Camera, czyli opcja wyłączania kamery. Dzięki temu udostępniamy obraz tylko wtedy, kiedy faktycznie tego chcemy. Z kolei ekran Sure View skutecznie zasłania treści wyświetlane na ekranie przed wścibskimi spojrzeniami. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że swego czasu ta funkcja pomogła mi przetrwać pewną konferencję, na której nie do końca byłem mile widziany. Jej uczestnicy nie widzieli zawartości mojego ekranu, więc mogłem śmiało notować przez cały dzień bez obaw o „rozpoznanie”.

I tak płynnie przechodzimy do dwóch kolejnych zalet. Klawiatury i akumulatory w urządzeniach serii EliteBook to zdecydowanie najwyższa półka. Niewiele laptopów może równać się z biznesowymi HP pod kątem wygody klawiatury. Wielogodzinne pisanie jest czystą przyjemnością. A w tym pomaga również wydajny akumulator. W niektórych scenariuszach na pojedynczym ładowaniu możemy pracować ponad 20 godzin. Mój rekord w przypadku modelu EliteBook 840 G5 to 9 godzin ciągłego notowania z aktywnym trybem Sure View, a następnie kolejnych 6 godzin przekształcania notatek w gotowy artykuł. Pracę przerwała konieczność opuszczenia pociągu, a stan naładowania akumulatora wskazywał jeszcze prawie 30%. Laptopy EliteBook są jedynymi, które nigdy nie stresowały mnie w momencie, kiedy nie miałem ze sobą ładowarki.

Pozostając w aspekcie wygody, jedną z moich ulubionych funkcji dostępnych w EliteBookach jest możliwość podłączenia do nich smartfonu. Po sparowaniu ze sobą urządzeń możemy z poziomu laptopa odbierać i wykonywać połączenia oraz odbierać i wysyłać wiadomości. Z pozoru bardzo prosta rzecz, ale pozwala skutecznie ułatwić pracę, bo nie musimy co chwila sięgać po telefon. W wybranych modelach znajdziemy nawet specjalne przyciski „słuchawek” na klawiaturze.