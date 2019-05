Laptopy Huawei Matebook znikają z Microsoft Store i sklepów Best Buy

Jeżeli zamierzasz kupić komputer od Huawei na terenie USA musisz działać szybko. Starcie na linii USA-Chiny może odbić się na sprzedaży laptopów chińskiego producenta.

Po wpisaniu Huawei na czarną listę i cofnięciu licencji na Androida pozycja chińskiego giganta została zachwiana, a to nie jedyne ciosy wycelowane w jednego z największych producentów smartfonów na świecie. Huawei od kilku lat działa również w branży komputerowej. W 2016 roku przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek pierwsze urządzenie pracujące pod kontrolą systemu Windows 10. Była to hybryda 2 w 1, która miała konkurować z Microsoft Surface. Matebook nie podbił rynku. Większość sprzedanych egzemplarzy pochodzi od operatorów, którzy oferowali je w pakiecie ze swoimi usługami oraz z wyprzedaży. Rok później na rynku pojawił się pierwszy ultrabook - Matebook X, który wyróżniał się niską wagą wynoszącą jedynie 1,05 KG. Prawdziwa ofensywa nastąpiła w 2018 roku, kiedy to na rynek trafiły tanie urządzenia z serii Matebook D oraz flagowy Matebook X Pro, który z miejsca okrzyknięty został MacBook'iem z Windowsem. Ciężko nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Huawei często wzorował się na innych producentach podczas wprowadzania na rynek nowych produktów. Nie inaczej było w tym przypadku, chociaż przedsiębiorstwo dodało kilka unikalnych rozwiązań jak np. wysuwana z klawiatury kamerka.

W chwili obecnej w Polsce Huawei jest jednym z najpopularniejszych producentów laptopów. Jego budżetowy model Matebook D 14 jest najlepiej sprzedającym się modelem w naszym kraju.

Wszystkie laptopy chińskiego producenta pracują pod kontrolą Windowsa 10 Home lub Pro. Jest to system stworzony przez amerykańską firmę Microsoft, co powoduje pewne komplikacje po wpisaniu przez Departament Handlu USA firmę Huawei na czarną listę.

Microsoft zaprzestał sprzedaży Huawei Matebook X Pro w swoim sklepie internetowym Microsoft Store. Podobne kroki podjęła również firma Best Buy. Zarówno Huawei Matebook X Pro, jak i trochę tańszy model Matebook 13, którego recenzje przeczytasz na naszym portalu zostały usunięte ze stron Microsoftu. Jeszcze zaledwie kilka dni temu Microsoft promował urządzenia firmy Huawei jako jedne z najlepszych komputerów wyposażonych w system Windows.

Administracja Donalda Trump'a spowodowała, że Huawei - wiodący światowy producent smartfonów z Androidem znalazł się w niemałych tarapatach. Sankcje nałożone na chińską firmę obejmują odcięcie dostaw od amerykańskich, co powoduje, że w przyszłości firma nie będzie mogła skorzystać z produktów między innymi Intel'a, który obecnie dostarcza procesory do najdroższych modeli Matebook'a. Microsoft jako dostawca systemu operacyjnego dla urządzeń Huawei nie wydał jeszcze żadnego oświadczenia w tej sprawie. Możemy jednak założyć, że posiadacze wyprodukowanych i używanych już laptopów mogą spać spokojnie. Za wydawanie wszelkich aktualizacji zabezpieczeń i wprowadzanie nowych funkcji w obrębie Windows'a 10 odpowiada Microsoft.

Nie sposób jednak zauważyć, że w przeciągu kilkunastu dnia wiele amerykańskich sklepów zaprzestało sprzedaży wszelkich urządzeń Huawei. Sklepy takie, jak Microsoft czy Best Buy nie oferują praktycznie żadnych produktów Huawei'a. Wyszukanie hasła "Huawei Matebook" wyświetli nam listę konkurencyjnych produktów z MacBook'ami od Apple na czele.

Niektóre duże sklepy nadal sprzedają produktu Huawei. Jednym z nich jest Amazon, który posiada w swojej ofercie (w USA) zarówno telefony komórkowe, jak i laptopy chińskiego producenta. Kupić możemy Honor 8X, Matebook X Pro lub Matebook 13. Na platformie Amazon za jej pośrednictwem towary mogą sprzedawać także inne firmy, ale wiele ofert pochodzi bezpośrednio od Amazon.

Innym sklepem, który nadal posiada w swojej ofercie urządzenia Huawei jest Newegg, gdzie możemy zakupić telefony komórkowe, laptopy oraz tablety.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy inne firmy pójdą śladami Microsoftu i zaprzestaną sprzedaży urządzeń Huawei czy poczekają, aż minie 90 dniowe zwolnienie z zakazu. Nie wiemy także, czy i ewentualnie w jaki sposób wpisanie chińskiego producenta na czarną listę wpłynie na sprzedaż laptopów Huawei. W Polsce w dalszym ciągu nie ma problemu z zakupem żadnych urządzeń Huawei od laptopów i smartfonów po tablety oraz akcesoria.