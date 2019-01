Laptopy Lenovo Legion Y740 i Y540 z kartami NVIDIA RTX debiutują na CES 2019

Podczas targów CES 2019 w Las Vegas firma Lenovo zaprezentowała swoje nowe laptopy dla graczy Lenovo Legion Y740 i Y540 z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2080, RTX 2070 i RTX 2060.

Laptopy Lenovo Legion są przeznaczone dla mobilnych graczy i zostały zmodernizowane stosownie do ich oczekiwań względem wydajności w 2019 roku. Urządzenia Y740 korzystają z układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q i RTX 2070 Max-Q, a także zaprezentowanej na CES 2019 karty GeForce RTX 2060, a modele Y540 – wyłącznie z kart RTX 2060.

Lenovo Legion Y740 i Y540

Flagowy Lenovo Legion Y740 to model 15-calowy z kartą graficzną GeForce RTX 2070 Max-Q. Jego większa, 17-calowa wersja, wyposażona jest w układ GeForce RTX 2080 Max-Q, który po podłączeniu do zewnętrznego monitora umożliwi zabawę także w rozdzielczości 4K. Laptopy w obu rozmiarach wyposażono w procesory Intel Core i7 ósmej generacji oraz do 32 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz. Urządzenia dysponują klawiaturą CORSAIR z podświetleniem iCue RGB, która oferuje ponad 16 milionów opcji personalizacji kolorów i zapobiega blokowaniu po naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie.

Lenovo Legion Y740 oferuje także technologie dźwięku przestrzennego Dolby Atmos Speaker System i Dolby Sound Radar oraz zaprojektowane przez Dolby głośniki, emitujące donośny, dobrej jakości dźwięk. Opcjonalny wyświetlacz Full HD (1920 x 1080 pikseli), o częstotliwości odświeżania 144 Hz w laptopach Lenovo Legion Y740, obsługiwać może opcjonalnie technologię NVIDIA G-SYNC. Eliminuje ona niepożądane efekty tearingu i stutteringu (poszarpanych klatek) i zapewnia płynniejszy obraz, bez względu na liczbę wyświetlanych klatek.

Lenovo Legion Y540

15-calowy Lenovo Legion Y540 również wyróżnia się wysoką wydajnością. Korzysta z procesorów Intel Core 8. generacji oraz karty graficznej GeForce RTX 2060, która w testach dorównuje desktopowym kartom GeForce GTX 1070 Ti, a czasem nawet GTX 1080. Lenovo Legion Y540 waży 2,3 kg.

Do grania i pracy na laptopie przeznaczona została klawiatura z białym podświetleniem i czasem reakcji poniżej 1 ms, a głośniki Harman Kardon z technologią Dolby Atmos dają dobrej jakości, donośny dźwięk przestrzenny. Układ dwóch wentylatorów Lenovo Legion Coldfront dba o odpowiednią temperaturę podzespołów w trakcie wirtualnej rozgrywki, zapobiegając throttlingowi.

Laptopy Lenovo Legion Y740 trafią do polskich sklepów 21 stycznia 2019 roku. Laptopy Lenovo Legion Y540 w Polsce zadebiutują w maju. Polskie ceny urządzeń zostaną przekazane w późniejszym terminie. Oficjalne ceny w Stanach Zjednoczonych wynoszą:

● 17-calowy laptop Lenovo Legion Y740 - od 1979,99 USD

● 15 calowy laptop Lenovo Legion Y740 - od 1749,99 USD

● 15-calowy laptop Lenovo Legion Y540 - od 929,99 USD