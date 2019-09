Laptopy NVIDIA Studio nie tylko dla twórców

NVIDIA Studio to rozwiązanie, na które rynek czekał od dawna i które powinno zaowocować wyraźnym przetasowaniem na rynku komputerów nie tylko przenośnych. Nowe laptopy i desktopy w pierwszej kolejności są kierowane do najbardziej wymagających użytkowników, ale ostatecznie skorzystają na niej wszyscy.

Jak kupujemy laptopa

Odpowiedź na pytanie, czemu użytkownicy coraz chętniej wybierają laptopa zamiast komputera klasy desktop nie sprowadza się jedynie do kwestii mobilności i ilości miejsca na biurku. Wiele osób robi tak, bo zakup komputera przenośnego jest po prostu łatwiejszy. Nie trzeba odpowiadać sobie na dziesiątki pytań o to jakie chcemy mieć w komputerze komponenty tylko wskazać konkretny model laptopa. Nie kupujemy też osobno klawiatury i monitora, wszystko mamy w komplecie – proste, prawda? To oczywiście nie do końca prawda, bo finalnie dzięki możliwości konfiguracji w desktopie można dostać dokładnie to, co chcemy, a w laptopie poruszamy się tylko wśród gotowych modeli i możliwości modyfikacji są niewielkie. Jednak zdecydowana większość użytkowników zadowala się tym, co oferują producenci. I niezależnie czy się to komuś podoba czy nie, rynek wysyła tutaj jasny sygnał – klient chce kupić sprzęt w łatwy sposób, bez wchodzenia w techniczne detale.

Laptopy do zastosowań specjalnych

Oprócz laptopów do zastosowań, nazwijmy to ogólnych, mamy na rynku dość bogatą gamę urządzeń przeznaczonych do grania. Nie ma jednak zdefiniowanego segmentu przenośnych komputerów dla profesjonalistów, czyli tych, którzy szukają maksymalnej wydajności. Tacy użytkownicy oczywiście znajdą coś dla siebie sięgając po najmocniejsze w ofercie każdego producenta urządzenia. Wymaga to jednak zajrzenia w specyfikację i aktywnego poszukiwania spełniającego wymagania modelu.

Zaraz, zaraz, przecież wcale nie trzeba szukać wśród setek modeli przenośnych pecetów. Wystarczy wybrać sprzęt firmy Apple. To oczywiste uproszczenie, bo nie każdy macbook jest demonem wydajności, ale w praktyce branża kreatywna chętnie sięga po sprzęt z nadgryzionym jabłkiem. Zwłaszcza, że optymalizacja oprogramowania według obiegowej opinia sprawia, że praca na nim jest bezproblemowa.

Szacuje się, że w branży kreatywnej, której przedstawiciele szukają wydajnych laptopów pracuje przynajmniej 40 milionów osób. Jest to więc rynek, o który warto zabiegać. Ale do tego nie wystarczy stworzenie wyłącznie doskonałego sprzętu. Musi iść za tym zoptymalizowane oprogramowanie.

Czym jest NVIDIA Studio

I tu wkracza NVIDIA Studio, zaprezentowana po raz pierwszy na tegorocznych targach Computex. To platforma będąca połączeniem sprzętu i oprogramowania, kart graficznych NVIDIA RTX, komponentów z najwyższej półki, specjalistycznych sterowników i oprogramowania. Wszystkie te elementy przeszły serię rygorystycznych testów z uwzględnieniem najważniejszych w branży programów do obróbki zdjęć, montażu filmów i dźwięku, a także projektowania, modelowania 3D i renderowania. Gotowe komputery, są to oczywiście głównie laptopy ale także desktopy, oznaczane są specjalnym certyfikatem gwarantującym pełną zgodność z dość wyśrubowanym standardem stworzonym przez firmę NVIDIA.

Od strony sprzętowej w komputerach zgodnych z NVIDIA Studio znajdziemy profesjonalne karty graficzne z serii Quadro RTX 6000, 5000, 4000 oraz 3000, lub GeForce RTX 2080, 2070 i 2060. Mają być one sparowane z równie wydajnymi procesorami min. Core i7 z serii H, 16 GB RAM lub więcej, dyskiem SSD o pojemności przynajmniej 512 GB i ekranem o rozdzielczości 1080p lub wyższej. Część software’owa platformy to NVIDIA Studio Stack, składająca się z SDK NVIDIA oraz API przeznaczonego dla programistów i optymalizowanych sterowników.

Ideą platformy jest przyspieszenie działania oprogramowania m.in. do renderowania, edycji i przetwarzania wideo dzięki wykorzystaniu mocy GPU z serii RTX. Pełna, lista aplikacji, które skorzystają z takiej akceleracji jest dostępna pod adresem https://www.nvidia.com/en-us/design-visualization/creators/software/. Znajdziemy tam zarówno Adobe Photoshop, jak i Blendera czy OBS, oraz Autodesk 3D MAX i Unity. Lista jak również oprogramowanie jest cały czas aktualizowana.

Zalety nowej platformy

Zalety NVIDIA Studio w świetle argumentów przedstawionych na początku tekstu powinny być oczywiste. Użytkownik poszukujący dobrego i wydajnego sprzętu dostaje jasny komunikat – model oznaczony logiem NVIDIA Studio jest dla ciebie. Nie musisz przeglądać setek modeli, zainteresuj się wyłącznie kilkudziesięcioma z certyfikatem, który gwarantuje, że sprzęt spełni twoje oczekiwania. Co więcej, nie jesteś do końca pozbawiony wyboru – nadal możesz zdecydować się na swoją ulubioną firmę: Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI lub Razer.

W ten sposób wszyscy są szczęśliwi – użytkownicy, którzy mają znacząco ułatwiony wybór i producenci sprzętu, którzy zahamowują odpływ branży kreatywnej w kierunku alternatywnej platformy sprzętowej. Dlatego nowy sprzęt porównuje się z macbookami. Laptopy zgodne z NVIDIA Studio mają być nawet siedmiokrotnie wydajniejsze niż porównywalne MacBooki Pro.

Dlaczego za stworzeniem platformy stoi NVIDIA, a nie np. Lenovo czy Dell? NVIDIA dysponuje doskonałymi kartami graficznymi, które są powszechnie wykorzystywane przez profesjonalistów, bo dzięki współpracy firmy z producentami oprogramowania możliwe są do osiągniecia efekty niemożliwe przy zastosowaniu wyłącznie procesorów centralnych. Poza tym NVIDIA nie jest zainteresowana rywalizacją pomiędzy producentami laptopów. Innymi słowy jest aktualnie jedyną firmą, która jest w stanie wymusić wdrożenie takiego standardu. Co w ostatecznym rozrachunku wychodzi na dobre wszystkim użytkownikom.

Jaki model wybrać

Modeli spełniających założenia standardu NVIDIA Studio pojawia się w sklepach coraz więcej, a aktualna lista zgodnych modeli obejmuje 39 pozycji. Poniżej kilka przykładowych modeli, ale należy pamiętać, że dedykowane sterowniki Studio dające wyraźny przyrost wydajności w wielu aplikacjach graficznych można instalować praktycznie na każdym współczesnym laptopie wyposażonym w kartę GTX lub RTX. Jeżeli szukasz eleganckiego i przy tym wydajnego komputera przenośnego do pracy graficznej, z wideo, lub CAD – na pewno nie zawiedziesz się na takim sprzęcie.

Acer ConceptD 7

Smukły i elegancki laptop z ekranem o rozdzielczości 4K, idealny do pracy i rozrywki. Waży niewiele ponad 2 kg.

Lenovo Legion Y740-17

Komputer przeznaczony dla graczy, ale pozbawiony krzykliwej stylistyki. Bez problemu mogą używać go projektanci wymagający bardzo wydajnej karty graficznej.

MSI P75

Lekka (tylko 2,25 kg) jak na 17 calowy laptop, elegancka konstrukcja charakteryzująca się wyjątkową smukłością.

