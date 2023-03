Laptopy od MSI w znakomitej promocji, ale śpiesz się. Każdy znajdzie coś dla siebie

Podpowiadamy jak zyskać przy zakupie nowego laptopa rok dodatkowej gwarancji oraz wyjątkowe gadżety.

MSI wystartowało z nową akcją promocyjną, której ambasadorką jest Klaudia Halejcio, znana influencerka oraz polska aktorka. Co kryje się pod hasłem “Dołącz do drużyny smoka”? Promocją objęte są nowo zakupione laptopy od MSI. Dotyczy to zarówno nowych gamingowych modeli z serii Titan, Raider oraz Vector jak i jednostek przeznaczonych dla rozwiązań biznesowych takich jak warianty z serii Summit, Prestige czy Modern. Co ważne w akcji biorą udział nie tylko nowo debiutujące laptopy bazujące na procesorach Raptor Lake czy korzystających z RTX serii 40, ale i modele poprzednich generacji. Powinno nam to ułatwić na pewno wybór odpowiedniego sprzętu dopasowanego na naszych potrzeb.

A co możemy zyskać? Całkiem sporo ! Łączna wartość nagród może osiągnąć nawet 1000 zł. Do zgarnięcia są m.in. słuchawki, myszki, torby czy plecaki. W przypadku wybranych laptopów MSI możemy zyskać rok dodatkowej gwarancji na sprzęt.

Chcąc wziąć udział w promocji, należy zarejestrować swój nowo zakupiony produkt na stronie MSI w czasie trwania promocji, czyli do 29 marca. Więcej szczegółów znajdziecie na dedykowanej stronie promocji oraz w regulaminie, do którego zapoznania zachęcamy.