Laptopy tanio jak nigdy! Śpiesz się - ilość limitowana

Święta to doskonały okres na zakup laptopa na prezent... lub dla siebie. Dzięki ofercie Media Expert można nabyć naprawdę dobre modele taniej o ponad 1000 złotych!

Media Expert proponuje laptopy z kolosalnymi zniżkami. Jak kolosalnymi? W chwili pisania tego tekstu najlepsza promocja to aż 2350 złotych taniej za Surface Laptop 4. Ale są i inne dobre okazje, dlatego niezależnie od tego, czy potrzebny Ci laptop gamingowy, do pracy biurowej czy uniwersalny, masz najlepszą okazję do jego nabycia.

Tekst będziemy aktualizować codziennie, aby nie przegapić najlepszych okazji. Pamiętaj, że ilość laptopów w promocji jest ograniczona, dlatego warto się pośpieszyć z zakupem zanim będzie za późno!

Laptopy w promocji - 19.12.2022

HP Pavilion Gaming 15-EC2853NW

Fot.: HP

Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 144Hz

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 512 GB SSD

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050

System operacyjny: Brak

Cena w promocji: 3 899 zamiast 4 499 zł. Kup teraz! Aby skorzystać z promocji wprowadź kod: LOT17-191222

LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6

Fot.: Lenovo

Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 120Hz

Procesor: Intel Core i7-11370H

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 512 GB SSD

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

System operacyjny: Brak

Cena w promocji: 3 799 zamiast 4 599 zł. Kup teraz! Aby skorzystać z promocji wprowadź kod: LOT17-191222

APPLE MacBook Pro 2022

Fot.: Apple

Ekran: 13.3", 2560 x 1600px

Procesor: Apple M2

Wielkość pamięci RAM [GB]: 16

Dysk: 256 GB SSD

Karta graficzna: Apple M2 (10 rdzeni)

System operacyjny: macOS Monterey

Cena w promocji: 7 999 zamiast 10 499 zł. Kup teraz! Aby skorzystać z promocji wprowadź kod: MLO-191222

MICROSOFT Surface Laptop 4

Fot.: Microsoft

Ekran: 13.5", 2256 x 1504px, Ekran dotykowy, 60Hz

Procesor: Intel Core i5-1145G7

Wielkość pamięci RAM [GB]: 16

Dysk: 512 GB SSD

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena w promocji: 7449 zamiast 9799 zł. Kup teraz! Aby skorzystać z promocji wprowadź kod: MLO-191222