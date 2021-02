Laptopy z GeForce RTX 30 masowo wykupywane przez Chińczyków

Skąd kolosalny wzrost zainteresowania Azjatów laptopami z najnowszej generacji kartami graficznymi? Pierwszym, co przychodzi na myśl, są gry, ale to zła odpowiedź.

Otóż - w Chinach zapanowała swoista moda na kopanie kryptowalut. Dotyczy to zwłaszcza Etherum. Karty graficzne z rodziny RTX 3060, jak np. RTX 3090, mają bardzo mocne procesory, których moc można "dołożyć" do mocy procesora i przyśpieszyć proces kopania. Jak łatwo się domyślić, fakt ten nie jest tajemnicą, a że ceny kryptowalut szybują, Chińczycy rzucili się masowo do kopania. Ilość wydobywanych z cyfrowej nicości jednostek Ethereum (ETH) podskoczyła aż trzykrotnie, co wiąże się z debiutem laptopów z najnowszą grafiką GeForce. I daje ona olbrzymie przyśpieszenie całemu procesowi.

Za przykład może posłużyć filmik, który wykonał niejaki Bilibili. Niestety, jest on dostępny ja na razie wyłącznie w chińskiej sieci Weibo, która blokuje dostęp użytkownikom nie-chińskim, więc nie mogę go pokazać. A co na nim widzimy? Otóż Bilibili podpiął do zasilania swój laptop i wyszedł na kawę. Po dwóch godzinach sprawdził, jak wiele Etherum wydobyła maszyna z RTX 3060. Było to 0.00053, co oznacza równowartość 3,31 złotych. Normalnie zajęłoby to ok. 2 dni. W Chinach powstają już całe "farmy kopaczy", które działają non-stop w celu pozyskiwania środków i nic nie wskazuje na to, aby ta swoista "gorączka złota" szybko minęła.

Źródło: VideoCardz