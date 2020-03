Laptopy z procesorem Ryzen 4000 będą mogły działać do 18 godzin

AMD zapowiada, że dzięki rozwiązaniom zastosowanym w nowych procesorach Ryzen, będzie możliwe zwiększenie czasu pracy laptopów do 18 godzin na jednym ładowaniu.

Szef działu grafiki w AMD, Rick Bergman, zapowiada, że nowe procesory Ryzen, wykonywane w technologii 7 nm, umożliwią "co najmniej jednemu laptopowi" pracę przez 18 godzin. Największy rywal dla procesorów z rodziny Intel ma nie tylko cechować się potężną wydajnością, ale również bardzo oszczędnym wykorzystywaniem energii akumulatora, wydłużając w ten sposób czas pracy urządzenia. Aktualnie czas pracy baterii przy bardziej wymagających zadaniach jest dość kiepski - doskonałym przykładem Surface Laptop 3 z procesorem Ryzen 5. W przypadku laptopa gamingowego ROG Zephyrus, czas pracy wynosi do 10 godzin - i jak na intensywne rozgrywki jest to świetny rezultat.

AMD zdradziło możliwości nowych procesorów podczas konferencji analityków biznesowych w San Francisco. Jak widzimy na powyższej grafice, w prawym, dolnym rogu znajduje się informacja, że producenci sprzętu mogą ustawiać zapotrzebowanie na moc w zakresie 12-25W. Dlatego sam procesor to nie wszystko - potrzebne jest jeszcze odpowiednie ustawienie, aby czas pracy baterii wydłużył się zgodnie z zapowiedzią. A ponieważ jest to możliwe, mamy dobrą prognozę dla czasu pracy baterii przyszłych urządzeń z procesorem Ryzen 7.