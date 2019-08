Laserowy projektor Optoma ZH500UST: 120-calowy obraz z odległości 66 cm

Firma Optoma wprowadza do swojej oferty laserowy projektor ultrakrótkiegorzutu z seri iDuraCore–ZH500UST. Dzięki jasnemu obrazowi (5 000 ANSI lumenów) urządzenie pozwala na wyraźną projekcję w niezaciemnionych pomieszczeniach. Ponadto wbudowany czytnik plików eliminuje potrzebę korzystania z komputera,np. podczas prowadzenia prezentacji, a także czyni urządzenie atrakcyjnym rozwiązaniem do zastosowań digital signage.

ZH500UST jest w stanie wyświetlać obraz o przekątnej 120 cali z odległości 66 cm. Użytkownik projektora otrzymuje możliwość korekcji trapezu w pionie i poziomie oraz ustawienia geometrii rogów obrazu. Inżynierowie Optomy skonstruowali ten model z myślą o zastosowaniu w niełatwych warunkach instalacyjnych i pracy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Projektor posiada niezależnie przyznaną certyfikację odporności na pył IP5X. W połączeniu z laserowym źródłem światła – 30 000 godzin pracy przy najwyższym ustawieniu jasności – daje to urządzenie przystosowane do długotrwałego i bezobsługowego działania. Do wyświetlenia prezentacji z wykorzystaniem ZH500UST nie potrzeba dodatkowych urządzeń.Do portu USB projektora wystarczy podpiąć pendrive z plikami Word, Excel, PowerPoint, PDF czy JPG. Zostaną one wyświetlone dzięki wbudowanemu czytnikowi plików.

Projektor Optoma ZH500UST będzie dostępny w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV jeszcze w tym miesiącu. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią (lub 12 000 godzin) na źródło światła. Istnieje też możliwość zakupu dodatkowego pakietu Optoma DuraCare. Jest to usługa dedykowana urządzeniom pracującym przy bardzo wysokich obciążeniach. DuraCare może przedłużyć gwarancję urządzenia do okresu 5 lat lub 24 000 godzin dla źródła światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 22 999 PLN.

Optoma ZH500UST – kluczowe cechy: