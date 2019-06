Last Day of June - za darmo w Epic Games Store

Kolejny darmowy tytuł, jaki oferuje swoim użytkownikom Epic Games Store, to Last Day of June - wciągająca, interaktywna przygoda o miłości i stracie, z piękną oprawą graficzną i przerywnikami filmowymi.

Last Day of June to interaktywna opowieść o miłości i stracie, stworzona przez gwiazdorski zespół, do którego między innymi należał utytułowany reżyser Massimo Guarini (Murasaki Baby, Shadows of the Damned), wielokrotnie nagradzany muzyk i producent płytowy Steven Wilson przy współpracy z pisarką/reżyserką/animatorką Jess Cope (animatorką „Frankenweenie” i reżyserką teledysku „Here Comes Revenge” zespołu Metallica). Producent zachęca do spróbowania takim oto opisem:

Dołącz do Carla i June podczas przygody w filmowym stylu, którą rozpoczyna magiczna wycieczka w ich ulubione miejsce, i spróbuj uruchomić właściwe następstwo zdarzeń, by ocalić życie June i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Na co mnie stać w obronie życia ukochanej osoby?

Data wydania Last Day of June to 31 sierpnia 2017. Obecnie kosztuje w sprzedaży niecałe 72 zł, ale do 4 lipca można ją dodać za darmo do swojej biblioteki w Epic Games Store, gdzie pozostanie na zawsze. Jej minimalne wymagania sprzętowe to: