LastPass przywraca pełną funkcjonalność po poważnej awarii serwerów

Popularna usługa do przechowywania haseł i automatycznych formularzy znowu działa. Wielu użytkowników nie miało dostępu do LastPass od piątku.

Menedżer haseł LastPass powrócił do normalnego funkcjonowania po piątkowej awarii serwisów, przez którą część użytkowników nie mogła korzystać z automatycznego uzupełniania haseł oraz wypełniania formularzy. Pierwsze zgłoszenia o problemach napłynęły w piątek po południu na Twitterze, Reddicie oraz oficjalnym forum LastPass. Firma wszczęła dochodzenie, a teraz po trzech dniach od stwierdzenia awarii poinformowała o powrocie do normalnego stanu funkcjonowania usługi.

Źródło: lastpass.com

Usługi takie, jak LastPass ułatwiają codzienne korzysta z komputera, tabletu oraz telefonu, ponieważ użytkownik nie musi pamiętać każde hasła do każdej z usług. Dzięki głównemu hasłu do menedżera haseł jest on w stanie logować się każdego portalu. Niestety jedna usterka techniczna może doprowadzić do katastrofy i odciąć od dostępu do haseł wielu użytkowników. Tak właśnie stało się w przypadku LastPass.

Według informacji z sieci w przeciągu ostatnich trzech dni część użytkowników miała problemy z dostępem do usługi. Dotyczyło to zarówno klientów indywidualnych, jak i odbiorców biznesowych. Podczas próby logowania aplikacja kliencka wyświetlała monit "Podczas kontaktowania się z serwerem LastPass wystąpił błąd. Proszę spróbować ponownie później."

Firma przyznała, że problem został potwierdzony oraz usunięty najszybciej, jak tylko było to możliwe. Niedawno zaktualizowana również stronę statusu ma której pojawił się następujący wpis "Potwierdziliśmy, że problem został całkowicie rozwiązany i wszystkie systemy są obecnie w 100 procentach sprawne.". LastPass podkreśla, że w najbliżej przyszłości wprowadzi odpowiednie ulepszenia swoich systemów, które pozwolą uniknąć podobnych problemów w przyszłości.