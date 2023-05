Łasuch – czy Netflix stworzy 3. sezon serialu o chłopcu z rogami?

Sezon 2 Łasucha na Netfliksa trafił wraz z końcem kwietnia, po bardzo długim okresie oczekiwania, który wystawił na próbę cierpliwość niejednego fana postapokaliptycznej opowieści. Gdy jednak 8 nowych, pełnych koloru i niezwykłych istot opowieść trafiła do serwisu, szybko awansowała do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali. Nic w tym dziwnego – w końcu Łasuch jest historią pełną emocji, ciepła i fantazji, która może skraść serce tak dziecka, jak i dorosłego widza.

Czy w takim razie możemy liczyć na ciąg dalszy przygód Gusa i innych hybryd?

Popularna platforma streamingowa w ostatnich miesiącach zasłynęła ze skłonności do kasowania projektów, sprawiając, że żaden fan nie może czuć się bezpiecznie (nie mówiąc już o serialowych twórcach). Na szczęście tak okrutny los nie dosięgnie Łasucha – Netflix ogłosił bowiem, że powstanie 3. sezon opowieści o pół chłopcu, pół jelonku!

Serial jest adaptacją powieści graficznej autorstwa Jeff Lemire'a, a ta składa się z sześciu tomów. Materiału na kolejne odcinki z pewnością więc nie zabraknie, wiadomo jednak, że Netflix zakończy swoją opowieść na 3. sezonie. Na razie nie jest jasne, czy twórcy spróbują skrótowo upchnąć komiksowe wydarzenia w jednym sezonie, czy po prostu sporo pominą i inaczej poprowadzą swoją historię – serialowy Łasuch i tak pod pewnymi względami mocno różni się od literackiego pierwowzoru.

Dokładna data premiery 3. sezonu Łasucha na razie nie jest znana, ma ona jednak nastąpić w 2024 roku.

Wiadomo również, że tym razem akcja będzie rozgrywać się na mroźnej Alasce – możecie więc spodziewać się śniegu oraz malowniczej zorzy polarnej. Serial czekają też pewne zmiany.

Jak mówi showrunner, Jim Mickle:

[To] kolejna historia drogi, podobnie jak w sezonie 1, ale tym razem będzie miała ona zupełnie inny charakter. Sezon 3. to arktyczna opowieść z ekscytującymi nowymi przygodami i mamy nadzieję, że będzie to satysfakcjonujące zakończenie tej spektakularnej baśni. Gus zobaczy to oblicze świata i ludzkości, którego nie widział w sezonie 1. czy 2.