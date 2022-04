Łatwiej kupisz laptopa z pamięcią RAM do 128 GB

Pamięci RAM o pojemności 128 GB do notebooków? Ciekawy projekt firmy Dell.

Dzięki pomysłowi firmy Dell, pamięć RAM o pojemności 128 GB prawdopodobnie stanie się dostępna dla wielu producentów mobilnych stacji roboczych. Dell opracował moduły CAMM (Compression Attached Memory Module) DDR5, które są cieńsze o 57% od modułów SO-DIMM. Pozwoli to na montaż pamięci o większych pojemnościach w wielu modelach notebooków. Chociaż Dell opatentował nowe moduły, to - według słów przedstawicieli koncernu - technologia pamięci CAMM zostanie prawdopodobnie udostępniona innym producentom, a może i stanie się w przyszłości nowym standardem.

Dell stworzył nowe pamięci do laptopów we współpracy z producentami pamięci oraz z Intelem. Ze zdjęć wykonanych przez serwis WCCF Tech wynika, że moduły Della o pojemności 16 GB i 32 GB mają układy DDR5 umieszczone jednostronnie, a moduły 64 GB i 128 GB po obu stronach płyty PCB. Moduły CAMM o pojemności 128 GB będą miały obniżoną częstotliwość pracy do 3600 MHz. Standardowa prędkość układów DDR5 to 4800 MHz. Dell poinformował, że laptopy z pamięciami CAMM znajdą się w sprzedaży najdalej w drugim kwartale 2022 roku. Będą to komputery Dell Precision 7770 i 7670.

Zobacz również:

Źródło: VideoCardz