Layers of Fear 2 - polski horror dostępny za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store przygotował dla nas kolejne znakomite, darmowe gry. Wśród nich znajdziecie m.in. polski horror - Layers of Fear 2.

Epic Games Store wyjątkowo upodobał sobie ostatnio horrory, ale co się dziwić? Zbliżające się święto Halloween i coraz dłuższe jesienne wieczory, to idealny moment do przeżycia dreszczyku emocji. Dopiero co pożegnaliśmy Amnesia: A Machine for Pigs, a już witamy kolejny znakomity horror - Layers of Fear 2.

Layers of Fear 2 - polski horror za darmo w Epic Games Store

Layers of Fear 2 to dzieło polskiego studia Bloober Team, które wręcz specjalizuje się w "psychologicznych horrorach". Krakowski zespół ma na swoim konice takie dzieła jak: Observer, Blair Witch czy oczywiście dwie odsłony Layers of Fear. Obecnie w przygotowaniu jest kolejna gra - The Medium.

Akcja Layers of Fear 2 przenosi na na ogromny statek pasażerski, który przywodzi na myśl niesławnego Titanica. Gracze wcielą się w aktora, który próbuje odzyskać wenę twórczą i przygotować się do roli życia. Oczywiście nie będzie to zadanie proste. Na szczególną uwagę zasługuje tajemniczy narrator, który niemal nieustannie towarzyszy naszemu bohaterowi, wciela się w niego bowiem Tony Todd – aktor, który zasłynął z tytułowej roli w kultowym filmie „Candyman” z 1992 roku. Na swoim koncie ma on również występ w remake'u "Nocy Żywych Trupów" z 1990 roku, w reżyserii Toma Saviniego.

Jeśli lubicie mroczne i zagadkowe historie, to zdecydowanie możemy wam polecić Layers of Fear 2. Szczególnie, że dzięki Epic Games Store produkcję polskiego studia możecie zdobyć za darmo. W tym tygodniu, możecie jeszcze pobrać, bez żadnych dodatkowych opłat, grę przygodową autorstwa Double Fine - Costume Quest 2.

