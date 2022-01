Łazik Yutu-2 dotarł do dziwnego obiektu na Księżycu. Co odkrył?

Pamiętacie, jak miesiąc temu chiński łazik Yutu-2 zrobił zdjęcie dziwnego sześcianu? Naukowcy już wiedzą, co to było.

Przypomnimy, 3 grudnia na Twitterze dziennikarza Andrew Jonesa, który od kilku lat relacjonuje program kosmiczny Pekinu pojawił się post ze zdjęciami zrobionymi przez łazik w kraterze Von Kármán na Księżycu. Na jednym z nich widać dziwny obiekt - chińscy astronomowie nazwali go "tajemniczym domem". Łazik miał zbliżyć się do obiektu i go zbadać.

Obiekt przyciągał uwagę dlatego, że miał nietypowy kształt. Naukowcy domyślali się, że to może być zwykły kamień księżycowy, jednak nie mogli tego nie sprawdzić. Niedawno naukowcy odkryli, czym był tak naprawdę ten "tajemniczy dom".

Zobacz również:

Okazało się, że był to zwyczajny kamień, jedna ze stron którego wyglada jak sześcian. Łazik zrobił zdjęcie obiektu w pobliżu.

fot. CNSA/Our Space

11 stycznia łazik będzie świętował trzy lata eksploracji powierzchni Księżyca. Our Space podaje, że Yutu-2 wkrótce będzie kontynuował badanie skały i znajdującego się tuż za nią krateru uderzeniowego.

Polecamy: Francuzi odkryli nowy wariant koronawirusa. Czym jest IHU?

Źródło: Gizmodo.com