LeBron James trafi do Fortnite. Sprawdź, jak wygląda w grze

Już jutro, 14 lipca, w ramach "Ikon Fornite", w grze pojawi się skórka przedstawiająca gwiazdę NBA. LeBron James otrzyma trzy różne style wyglądu. Nie wiadomo jeszcze, czy wszystkie z nich pojawią się w ekwipunku po zakupie, czy trzeba będzie je zdobyć w odrębnych wyzwaniach. Wiele osób deklaruje chęć nabycia nowej skórki. Wiadomość o pojawieniu się koszykarza bardzo ucieszyła społeczność Fortnite, szczególnie na zachodzie, gdzie NBA jest najbardziej popularne.

fot. Epic Games

"Ikony Fortnite" przedstawiają gwiazdy ze świata gier, muzyki czy sportu. Do tej pory w tym gronie znaleźli się m.in. Ninja, Marco Reus czy Harry Kane. Pokazuje to, jak silną marką jest Fortnite. Gwiazdy światowego formatu bez problemu zgadzają się, aby udostępnić swój wizerunek na potrzeby gry. Niebawem powinniśmy poznać kolejną osobę, którą zasili to zacne grono swoją obecnością.

