League of Legends - Alior Bank prezentuje pierwszą w historii kartę płatniczą, dedykowaną fanom gry

Twórcy League of Legends - studio Riot Games, nawiązali bliską współpracę z Alior Bankiem, w efekcie czego, gracze otrzymają wyjątkową kartę płatniczą.

Dzisiejsze ogłoszenie, to nie lada gratka dla sympatyków League of Legends. Nowa karta płatnicza nie tylko prezentuje się znakomicie (umieszczono na niej wizerunek popularnej postaci z gry - Ashe), ale umożliwi również zbieranie Riot Points, czyli cyfrowej waluty premium, za którą można dokonywać zakupów bezpośrednio w grze.

Jak to działa? Na początek konieczne jest złożenie wniosku o wydanie karty Mastercard z Ashe (będzie to możliwe wszystkimi kanałami obsługi klienta). Co istotne, wyjątkowa karta z Ashe będzie dostępna zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów Alior Banku, korzystających z "Konta Jakże Osobistego".

Osoby, które nabędą nową kartę, będą mogły skorzystać z programu Mastercard - "Bezcenne Chwile" i podczas codziennych zakupów zbierać „Punkty dla graczy”. Następnie, owe punkty będzie można zamienić na voucher na Riot Points, które możemy już wykorzystać w samej grze. „Punkty dla graczy” będą naliczane przy płatności mobilnej i bezgotówkowej. Najwięcej punktów otrzymamy za zakupy u partnerów programu (w sumie ponad 80) i korzystając z ich specjalnych ofert.

Trzeba przyznać, że na polskim rynku tak ciekawej oferty, skierowanej bezpośrednio dla graczy, jeszcze nie było. Miejmy nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej propozycji tego typu.

źródło: Alior Bank